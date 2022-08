NBA News: Tacko Fall verlässt die NBA und wechselt offenbar nach China

Free Agent Tacko Fall hat sich offenbar für einen Wechsel nach Asien entschieden. Nach drei Jahren in der NBA wird der Center einen Einjahresvertrag bei den Xinjiang Flying Tigers in China unterschreiben.

Das berichtet Shams Charania (The Athletic). Der 26-Jährige lief für die Boston Celtics und zuletzt die Cleveland Cavaliers auf. Zwar kam er jeweils nur auf Kurzeinsätze, dennoch avancierte der 2,29-Meter-Riese zum gefeierten Publikumsliebling.

Fall wurde im Draft 2019 nicht berücksichtigt, erspielte sich anschließend aber einen Two-Way-Vertrag in Boston. So kam er sowohl in der G-League als auch in der NBA für die Celtics zum Einsatz, in insgesamt zwei Jahren im Trikot der Traditionsfranchise reichte es aber nur für 26 Spiele und 6,5 Minuten im Schnitt. Dabei legte er 2,7 Punkte und 2,4 Rebounds auf.

Vor allem in Garbage Time forderten die Celtics-Fans oftmals mit lauten Sprechchören die Einwechslung des Centers, der von der Körpergröße her zu den größten Spielern der NBA-Historie gehört. Sportlich durchsetzen konnte er sich in Boston allerdings nie. Zur Saison 2021/22 unterschrieb er einen Two-Way-Vertrag bei den Cleveland Cavaliers, nach nur elf Einsätzen wurde er im Januar allerdings entlassen.

In der G-League wusste Fall dagegen durchaus zu überzeugen. Vergangene Saison wurde er ins All-Defensive Team gewählt, zudem legte er ein Double-Double im Schnitt auf (14,8 Punkte,10,7 Rebounds und 2,7 Blocks). Zuletzt lief er in der Summer League für die Utah Jazz auf, konnte sich aber offenbar nicht für ein neues Arbeitspapier in der NBA bewerben.