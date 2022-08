NBA Gerüchte: Zwei neue Teams auf Kevin Durants Trade-Wunschliste?

Kevin Durant kann sich offenbar auch einen Trade zu den Boston Celtics und den Philadelphia 76ers gut vorstellen. Zunächst bestand seine Wunschliste für einen Trade nur aus den Suns und Heat, KD scheint nun aber auch offen für andere Teams zu sein.

Das geht aus einem Bericht von Ian Begley (SNY.tv) hervor. Demnach sehe Durant Boston als ein "wünschenswertes" Ziel an. In den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte um Trade-Gespräche zwischen beiden Teams, es wurde angeblich über ein Trade-Paket um Jaylen Brown verhandelt.

Die Nets sollen zusätzlich Marcus Smart als Gegenwert gefordert haben, doch laut Begley würde Durant gerne mit Smart zusammenspielen, sollte es zu einem Celtics-Trade kommen.

Auch an Philadelphia soll der 33-Jährige interessiert sein, das bestätigt auch John Clark von NBC Sports Philadelphia. Bei den Sixers spielt bekanntermaßen Durants guter Freund James Harden, die beiden reisten in den vergangenen Tagen gemeinsam durch Europa. Das Zusammenspiel mit Harden und Joel Embiid soll KD durchaus reizen.

Durant: Sixers wohl interessiert, doch kaum Gegenwert

Auch von Sixers-Seite aus soll zuletzt stark über einen Durant-Trade nachgedacht worden sein. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass die Sixers genügend Assets haben, um einen Deal einzufädeln. Begley spekuliert, dass Tyrese Maxey, Tobias Harris und Matisse Thybulle in dem Trade involviert sein müssten. Im Harden-Trade hat Philadelphia allerdings bereits einige Picks an die Nets abgetreten und kann deshalb wohl nicht die hohen Forderungen der Nets erfüllen.

Das gilt offenbar weiterhin für die meisten Teams. Die Heat und Raptors gelten ebenfalls als interessiert an einem Durant-Trade, doch derzeit scheint kein Deal in Aussicht zu stehen. Durant hatte am Wochenende seine Trade-Forderung nochmals untermauert und den Nets ein Ultimatum gestellt.