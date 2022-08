NBA News: Brooklyn Nets verstärken sich auf dem Flügel mit Yuta Watanabe - auch Markieff Morris soll kommen

Die Brooklyn Nets verstärken sich auf dem Flügel. Wie die Franchise bekannt gab, hat Yuta Watanabe einen Vertrag in Brooklyn unterschrieben.

Zu Vertragsdetails machten die New Yorker keine Angaben, laut Michael Scotto (HoopsHype) handelt es sich wohl um einen Einjahresvertrag, der nicht garantiert ist.

Watanabe absolvierte in vier Jahren 121 Spiele in der NBA für die Memphis Grizzlies und zuletzt für die Toronto Raptors. Für die Kanadier gab der Japaner in 38 Partien zum Einsatz und legte in durchschnittlich 11,7 Minuten 4,3 Punkte sowie 2,4 Rebounds auf.

Damit haben die Nets nun 15 Spieler unter Vertrag, davon sind zwölf voll garantiert sowie der von Guard Edmond Sumner in Teilen.

Laut Marc Stein (Substack) haben die Nets auch ein Auge auf Markieff Morris geworfen, der die ausgedünnte Frontcourt-Rotation verstärken könnte. Ein weiterer Interessent sind die Philadelphia 76ers, das Team aus Morris' Heimatstadt.

Morris absolvierte in der Saison 2021/22 nur 17 Spiele für die Miami Heat, unter anderem weil er vier Monate nach einem heftigen Schubser von Nikola Jokic verletzt pausieren musste. Für Miami verbuchte Morris 7,6 Punkte und 2,6 Rebounds im Schnitt, in den Playoffs bekam er lediglich einen Kurzeinsatz über drei Minuten.