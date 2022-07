NBA News: Los Angeles Lakers offenbar an Buddy Hield und Eric Gordon interessiert

Die Los Angeles Lakers bemühen sich für die neue Spielzeit um einen Scharfschützen und beobachten deshalb die Situation von Buddy Hield von den Indiana Pacers und Eric Gordon von den Houston Rockets. Dies berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Eine alte Verbindung könnte sich dabei als hilfreich erweisen.

Bereits im Vorjahr hatten die Kalifornier die Fühler nach Scharfschütze Hield ausgestreckt, der damals noch in Diensten der Sacramento Kings stand. Stattdessen aber entschieden sich die Lakers für die Verpflichtung von Russell Westbrook, als sich die Möglichkeit dafür ergab. Dieses Experiment scheiterte jedoch, der Guard spielte eine schwache Saison (18,5 Punkte, 7,4 Rebounds, 29,8 Prozent 3FG) und die Lakers verpassten die Playoffs (33-49).

Hield hingegen wanderte im Februar im Rahmen des Sabonis-Haliburton-Trade nach Indianapolis und legte in der restlichen Saison gute Zahlen auf (18,2 Punkte, 36,2 Prozent 3FG), auch wenn er nicht an die Dreierquote der Jahre 2016 bis 2021 herankam, als er fünfmal in Folge den Wert von 39 Prozent übertraf. Hield verdient in den kommenden beiden Jahren noch knapp 40 Millionen Dollar.

Ebenfalls hat L.A. laut Woj die Situation von Gordon im Auge. Der Veteran wurde zuletzt bereits mit den Suns und Sixers in Verbindung gebracht, in der Vorsaison absolvierte Gordon 57 Spiele, in denen er 13,4 Punkte im Schnitt auflegte und 41,2 Prozent aus der Distanz traf. In der neuen Spielzeit stehen ihm noch 19,6 Millionen Dollar zu.

GM Rob Pelinka hätte es nach dem Abgang von Malik Monk zu den Sacramento Kings auf Guards, insbesondere Shooting Guards, abgesehen. Im Falle von Gordon und Hield kommt hinzu, dass er die beiden vor seiner Zeit bei den Lakers als Agent betreute. Am Mittwoch machte Purple and Gold immerhin die Verpflichtungen von Big Man Thomas Bryant und Shooting Guard Lonnie Walker IV perfekt. Über einen verlässlichen Distanzwurf verfügt dieser jedoch nicht (31,4 Prozent in 21/22).