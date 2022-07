NBA News - Isaiah Hartenstein erhält Lob von Clippers-Coach Tyronn Lue: "Tolle Entwicklung"

Nach dem Abgang von Isaiah Hartenstein von den L.A. Clippers zu den New York Knicks hat sich sein ehemaliger Head Coach Tyronn Lue voll des Lobes gezeigt. Der deutsche Big werde im Big Apple eine gute Rolle spielen, ist sich Lue sicher.

"Er wird gut für sie sein. Man kann Plays über ihn laufen lassen, er kann passen. Defensiv ist er ein Spieler, wie [Knicks-Coach Tom] Thibodeau sie mag", schwärmte Lue am Rande der Summer League gegenüber der New York Post über Hartenstein.

"Er kann als Fünfer switchen, ist gut in der Drop-Verteidigung. Er ist sehr athletisch und sehr vielseitig. Er hatte ein großartiges Jahr für uns. Bei all den Verletzungen, die wir hatten, ist er reingekommen und hat die Lücken gefüllt. Er ist einer unserer besseren Passer auf der Center-Position geworden", so Lue weiter.

Der 24 Jahre alte Hartenstein verbrachte die komplette Saison 2021/22 bei den Clippers, nachdem er sich erst im Training Camp einen Kaderplatz erarbeitet hatte. Im Laufe der Saison legte er im Schnitt 8,3 Punkte, 4,9 Rebounds und 1,1 Blocks bei einer Feldwurfquote von 62,6 Prozent auf. In der Free Agency entschied er sich für einen Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar bei den Knicks.

Lue bekräftigte, dass die Clippers Hartenstein gerne gehalten hätten, was aus finanziellen Gründen aber nicht möglich gewesen sei. Der Deutsche glänzte als Passer in der Offensive sowie als Ringbeschützer defensiv und entwickelte sich zu einem der besten Backup-Center der Liga.

"Seine Entwicklung über die Saison war toll. Er kann sogar Dreier werfen, das haben wir am Anfang der Saison nicht genug gewürdigt", sagte der Clippers-Coach. Der 2,13-Meter-Mann versuchte in der kompletten Spielzeit nur 30 Dreier, von denen er aber 14 traf (46,7 Prozent). In den letzten 8 Saisonspielen bekam er öfters grünes Licht und stand bei 9/16 von Downtown.

"Ich freue mich für ihn und was für einen Vertrag er bekommen hat", sagte Lue. "Er hat das definitiv verdient. Er ist ein großartiger Teamkollege, die Jungs lieben es, mit ihm zu spielen." In New York wird Hartenstein voraussichtlich als Backup von Mitchell Robinson eingesetzt werden.