NBA News - Grizzlies-Star Ja Morant scherzt über Michael Jordan: "Hätte ihn geschlagen"

Fehlendes Selbstbewusstsein ist bei Ja Morant ganz offensichtlich kein Problem. Der Grizzlies-Star hat behauptet, er hätte selbst Michael Jordan im Eins-gegen-Eins geschlagen - auch mit Lionel Messi würde er es problemlos aufnehmen.

"Ich wünschte, ich hätte in seiner Generation gespielt", sagte Morant in einem Interview mit Bleacher Report über Jordan, der in großen Teilen der NBA-Welt als bester Basketballer aller Zeiten gilt. "Ich habe viel davon gehört, wie er das Spiel angegangen ist, über seine Mentalität ... ich hätte gerne gegen ihn gespielt. Ich hätte ihn geschlagen."

Morant selbst begleitete diese Aussage mit einem breiten Grinsen und begann anschließend zu lachen. Allerdings erklärte er auch: "Niemand hat mehr Selbstbewusstsein als 12 (seine Rückennummer, Anm. d. Red.). Ich werde niemals sagen, dass mich irgendwer im Eins-gegen-Eins schlägt. Egal welche Sportart es ist." Selbst gegen Messi würde er antreten, scherzte der 22-Jährige.

Der All-Star wurde aber auch ernst, als es um MJ ging: "Ich würde ihm Danke sagen. Er ist der Grund, warum viele Basketball spielen wollen."

Der Point Guard reagierte auch auf den Twitter-Beef zwischen ihm und einigen Spielern der Golden State Warriors, der sich nach dem Titelgewinn der Dubs abgespielt hat. Klay Thompson hatte angegeben, dass ein Tweet von Jaren Jackson Jr. aus dem März ihn motiviert hätte. Morant antwortete, dass es Memphis offenbar in die Köpfe der Warriors geschafft hätte.

"Wenn ich die Championship gewinnen würde, würde ich nicht über ein anderes Team nachdenken oder was jemand vor Monaten gesagt hat", legte Morant nun nach. "Ich würde den Titel feiern, mich mit meinen Teamkollegen freuen. Wenn man gewinnt, kann man natürlich alles sagen. Ich habe verloren, aber ich werde trotzdem Ja bleiben. Das wurde als Beef oder Rivalität hochstilisiert, aber nachdem wir verloren haben, habe ich zu ihnen gesagt: 'Es ist an der Zeit, dass ihr einen weiteren Ring holt.'"

Animositäten gegenüber Golden State hegt Morant also offenbar nicht. Memphis war in den vergangenen Playoffs in der zweiten Runde erst in sechs Spielen am späteren Champion gescheitert. Zuvor hatten sich Morant und die Grizzlies in der ersten Playoff-Runde gegen Minnesota durchgesetzt (4-2), für den Youngster war es die erste gewonnene Playoff-Serie seiner noch jungen Karriere. Morant kam in den Playoffs im Schnitt auf 27,1 Punkte, 9,8 Assists und 8,0 Rebounds.