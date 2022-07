NBA Free Agency: Los Angeles Lakers holen Center Thomas Bryant zurück

Die Los Angeles Lakers haben in der Free Agency noch einmal zugeschlagen. Das Team um Superstar LeBron James wird Medienberichten zufolge Thomas Bryant von den Washington Wizards zurückholen.

Der 24-Jährige wird laut Chris Haynes (Yahoo Sports) einen Einjahresvertrag bei den Lakers unterschreiben. Gleichzeitig soll der frühere Wizards-Center die Chance bekommen, um einen Starter-Sport auf der Fünf zu kämpfen. Neben den Lakers waren wohl auch die Toronto Raptors, Boston Celtics, Milwaukee Bucks und die Utah Jazz am Big Man interessiert.

Bryant wird somit seine zweite Chance in L.A. bekommen, bereits in der Saison 2017/18 machte der Center 15 Spiele für die Lakers, nachdem diese ihn am Draft Day zusammen mit Josh Hart von den Utah Jazz geholt hatten. Bryant war damals der 42. Pick, wurde aber nach einem Jahr und nur durchschnittlich 4,8 Minuten wieder entlassen.

Für die Wizards etablierte sich Bryant aber als Starter auf der Fünf und legte in vier Jahren in der Hauptstadt in durchschnittlich 21,6 Minuten 11 Punkte, 6,2 Rebounds und 0,9 Blocks auf. Bryants Stärken sind vor allem offensiv zu verorten, in zwei der vier Jahre in Washington traf der 24-Jährige über 40 Prozent von Downtown (rund 2 Versuche pro Spiel).

Dass der Big zu diesem Zeitpunkt noch verfügbar war, lag vor allem an der Verletzungshistorie. 2021 riss sich Bryant das Kreuzband und absolvierte deswegen in der abgelaufenen Saison nur 27 Spiele. Durch die Bryant-Verletzung stehen nun zwölf Spieler fest im Kader, auf den großen Positionen stehen Rookie-Coach Darvin Ham mit Anthony Davis, Wenyen Gabriel, Damian Jones und eben Bryant vier verschiedene Spieler zur Auswahl.

Los Angeles Lakers: Der derzeitige Kader