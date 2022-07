NBA News: Denver Nuggets verlängern vorzeitig mit Kentavious Caldwell-Pope

Die Denver Nuggets haben den Vertrag mit Kentavious Caldwell-Pope vorzeitig verlängert. Der früher Lakers-Spieler war erst vor wenigen Wochen via Trade aus Washington gekommen.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, haben sich die Nuggets und KCP auf eine Extension über zwei Jahre und rund 30 Millionen Dollar geeinigt. Somit ist Caldwell-Pope bis 2025 gebunden, in der kommenden Saison kassiert der 29-Jährige 14 Millionen.

Caldwell-Pope kam vor Start der Free Agency zusammen mit Ish Smith via Trade aus Washington. Im Gegenzug gaben die Nuggets Will Barton und Monte Morris an die Wizards ab.

Für Caldwell-Pope sind die Nuggets bereits das vierte Team in der NBA. Die ersten Jahre verbrachte der Flügelspieler in Detroit, bevor er sich 2017 den Los Angeles Lakers anschloss. Dort blieb KCP vier Jahre und gewann 2020 in der Bubble seinen bisher einzigen Ring, bevor er ein Jahr später dem Trade für Russell Westbrook zum Opfer fiel und nach Washington getradet wurde.

Für die Wizards legte KCP in 77 Spielen durchschnittlich 13,2 Punkte und 3,4 Rebounds bei Wurfquoten von 43,5 Prozent aus dem Feld sowie 39 Prozent von der Dreierlinie auf.

