NBA, News: All-Star Andrew Wiggins von den Golden State Warriors bereut Impfung gegen Coronavirus

Andrew Wiggins von den Golden State Warriors bereut seine Entscheidung, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen - trotz der ersten All-Star-Teilnahme seiner Karriere und dem NBA-Titel.

"Ich wünschte, ich hätte mich nicht impfen lassen", sagte der 27-Jährige in einem Gespräch mit FanSided. "Ich habe es getan und wurde ein All-Star und Champion. Das Gute daran war, dass ich das beste Jahr meiner Karriere nicht verpasst habe", so Wiggins. "Aber ich mochte es nicht, dieses Zeug meinem Körper zuzuführen und dass es nicht meine Entscheidung war. Entweder ich tue es oder ich darf nicht spielen. Das hat mir nicht gefallen."

Der Forward erklärte, dass er zu Beginn der Saison hin und her gerissen war, ob er sich gegen Covid-19 impfen lassen solle. Wenn er sich gegen die Impfung entschieden hätte, hätte ihm wohl eine ähnliche Saison wie Kyrie Irving von den Brooklyn Nets geblüht. Der Point Guard, nicht geimpft, absolvierte vergangene Saison aufgrund der örtlichen Pandemie-Beschränkungen nur 29 Spiele. Wiggins ließ sich doch noch impfen, kam auf 73 Spiele in der regulären Saison, in denen er immer startete, und wurde erstmals zum All-Star.

Wiggins konnte dadurch auch einen entscheidenden Beitrag zum Titel der Warriors 2022 leisten. In 22 Playoff-Spielen kam er auf 16,5 Punkte, 7,5 Rebounds und 1,8 Assists in 34,9 Minuten. Außerdem sorgte er für die nötige Schützenhilfe, wenn es bei den anderen mal nicht so gut lief.

Der erste Pick im Draft 2014 geht in die letzte Saison seiner 147-Millionen-Dollar-schweren Rookie-Extension. Dann würde der Forward Free Agent werden. Im Saison-Abschlussinterview klang Wiggins allerdings vorsichtig optimistisch bezüglich einer Verlängerung. "Ich würde gerne hier bleiben. Hier ist die erste Klasse. Die Art, wie mit den Spielern umgegangen wird ... wir sind alle eine große Familie. Viele Standorte würden das von sich behaupten, aber hier wird es durch Taten bestätigt."