NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Gespräche über Irving-Westbrook-Trade zwischen Lakers und Nets - hilft ein drittes Team?

Tag 9 der Free Agency steht an und Dennis Schröder hat noch immer kein neues Team gefunden. Klappt es heute endlich und was passiert rund um Deandre Ayton, Kevin Durant und Kyrie Irving? Bei Rund um die NBA verpasst Ihr nichts.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Tages

15.56 Uhr: Hilft ein drittes Team bei Irving-Westbrook-Trade?

NBA Gerüchte: Nets wollten wohl KAT und Edwards

16.32 Uhr: Die erste Frage lässt sich in aller Kürze eigentlich auch so beantworten: Was wollen die Nets? Alles! Und dann noch ein paar mehr Picks obendrauf. Laut Chris Haynes (Yahoo Sports) soll Brooklyn in Gesprächen mit den Timberwolves (vor dem Gobert-Trade) Karl-Anthony Towns UND Anthony Edwards UND vier Draft-Picks gefordert haben. Man wird ja wohl noch fragen dürfen ...

16.20 Uhr: Apropos KD. Was wollen die Nets eigentlich? Welche Teams haben die realistischsten Chancen auf einen Trade? Oder bleibt er am Ende doch in Brooklyn? Der geschätzte Kollege Arndt hat sich diesen und weiteren Fragen hier gewidmet. Schaut mal rein!

16.13 Uhr: Für die Nets könnte in dem Deal eine Trade Exception in Höhe von Irvings Gehalt herausspringen. Aber Pincus betont auch: Das Thema Kevin Durant genieße bei den Nets weiterhin Priorität vor der Causa Irving. Womöglich könnte Brooklyn also auch abwarten wollen, ob es nach einem KD-Trade nicht vielleicht doch zum Beispiel einen erfahrenen Center wie Pöltl gebrauchen könnte und entsprechend den Drei-Team-Trade umstrukturieren.

© getty Kyrie Irving (l.) und Russell Westbrook könnten in diesem Sommer getradet werden.

NBA Gerüchte: Westbrook-Irving-Trade - hilft ein drittes Team?

16.06 Uhr: Um einen solchen Deal möglich zu machen, müsste San Antonio vorher aber noch Verträge loswerden. Pincus berichtet, dass Jakob Pöltl, Doug McDermott und Josh Richardson verfügbar sind. Womöglich auch als Teil eines Drei-Team-Trades mit den Lakers und Nets.

16.00 Uhr: Denn: L.A. würde in einem Irving-Trade gerne Westbrook loswerden, dessen Vertrag (47,1 Millionen Dollar für die kommende Saison) ist für Brooklyn aber mal so gar nicht attraktiv. Die Lösung: San Antonio soll laut Pincus in dem Dilemma helfen und Westbrook im Tausch für Draft-Picks aufnehmen. Der Point Guard könnte anschließend aus seinem Vertrag herausgekauft werden.

15.56 Uhr: Los geht es heute mit den Lakers und Nets und Gesprächen um einen potenziellen Trade für Kyrie Irving. Die soll es laut Eric Pincus (Bleacher Report) bereits gegeben haben und seinen Infos zufolge wollen die beiden Teams noch ein drittes in den Deal involvieren: die San Antonio Spurs. Die Texaner könnten womöglich Russell Westbrook aufnehmen.

15.55 Uhr: Schlechte Nachrichten für alle. Das ist unser letzter Ticker zur Free Agency in diesem Sommer, machen wir das Beste daraus und hoffen, dass wir noch einmal ordentlich Action bekommen. Also: Nets, Lakers und alle anderen: Wir zählen auf euch!