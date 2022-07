NBA - Michael Jordans erster Draft-Bust: Der unglaubliche Absturz des Ex-Nr.3-Picks Adam Morrison

Als Michael Jordan die Kontrolle über die Charlotte Bobcats übernimmt, macht er Adam Morrison zum 3. Pick im NBA Draft 2006. Der Forward wird zum kompletten Reinfall. Der Hype um den College-Star verfliegt schnell, später macht er durch kuriose Geschichten von angeblichen "Apokalypse-Bunkern" Schlagzeilen. Am 19. Juli feiert Morrison seinen 38. Geburtstag.

Was von der einst innigen Freundschaft zwischen Michael Jordan und Charles Barkley übrigbleibt, sind letztlich nur noch zwei mit Beleidigungen gespickte Schimpftiraden. Seit 2012 haben die beiden NBA-Legenden nicht mehr miteinander gesprochen, wie Barkley im Podcast "Icons Club" von The Ringer später verrät. Die Fehde beginnt aber schon sechs Jahre früher, kurz vor dem Draft 2006. Sie beginnt mit Adam Morrison.

"Ich habe Michael angerufen, um ihm ein paar Ratschläge zum Draft zu geben", erinnert sich Barkley an ein Telefongespräch mit MJ im Jahr 2006, der sich wenige Wochen zuvor zum Anteilseigner der damaligen Charlotte Bobcats und gleichzeitig zum Chef im Front Office gemacht hat.

Jordan verrät seinem Kumpel, dass er darüber nachdenke, an dritter Stelle im Draft eben jenen Morrison auszuwählen - zum Missfallen von Barkley. "Was?! Du kannst ihn nicht nehmen. Michael, er hat keine Position. Er ist vielleicht ein netter Junge, aber ..." Jordan wiegelt ab. Seine Coaches würden den College-Star mögen. "Michael, niemand [im Front Office] wird dir widersprechen, die sind eingeschüchtert von dir."

Es folgt die erste Schimpftirade Jordans. 2012 wiederholt Barkley seine Kritik am nun Teambesitzer der permanent erfolglosen Franchise. Er habe nur Ja-Sager um sich herum versammelt, sagt Barkley öffentlich in einem Radio-Interview. MJ lässt die zweite Schimpftirade los, seither haben die ehemaligen Freunde kein Wort mehr miteinander gewechselt. Der Stolz verhindert bislang eine Versöhnung, dabei ist zumindest bei der Personalie Morrison klar: Barkley hat recht.

© imago images Die Frisur und der Schnauzer machten Adam Morrison schon zu College-Zeiten zur Legende unter den Fans.

Adam Morrison: Ein College-Aufstieg wie im Märchen

Beim Blick aufs College-Resümee des damals 22-Jährigen lässt sich durchaus erahnen, warum es der Forward Jordan in einer insgesamt durchwachsenen Draft-Klasse 2006 angetan hat. Der Sohn eines Basketball-Coaches verbringt den Großteil seiner Kindheit in Spokane, Washington, dort wird er an der örtlichen Uni sogar Balljunge bei den Gonzaga Bulldogs.

Sein Talent im Umgang mit dem orangefarbenen Leder beweist der junge Morrison schon früh, doch eine ärztliche Diagnose scheint ihm einen Strich durch die Karriererechnung zu machen: Typ-1-Diabetes. Er ist gerade einmal 13 Jahre alt, als er während eines Basketballspiels einen Anfall erleidet, ins Krankenhaus transportiert wird und dort die Diagnose erhält.

Morrison lernt jedoch, mit der Krankheit zu leben. Er passt seine Ernährung, seinen Alltag an und schon bald wieder knackt er einen Scoring-Rekord seiner High School nach dem anderen. Nun gleicht sein Aufstieg fast einem Märchen. Vom Balljungen zum Star der Bulldogs. Ein Local Hero, der mit seinen langen schwarzen Haaren und seinem unvergleichlichen Schnauzer bei den Fans Legendenstatus erlangt. Der einer schweren Krankheit trotzend zum Vorbild vieler junger Menschen mit Diabetes wird.

Und der eben auch richtig gut zocken kann. Im Vorfeld des Drafts 2006 werden Vergleiche mit Larry Bird laut, Morrison hat zuvor in seinem dritten und letzten Jahr am College 28,1 Punkte im Schnitt für Gonzaga aufgelegt. Gemeinsam mit J.J. Redick erhält er die Oscar Robertson Trophy als bester College-Spieler des Landes. Beim Naismith- und Wooden-Award ist er immerhin Finalist. Der Hype wird so groß, dass er nur noch mit Pseudonym ("Dirk Diggler") in Hotels eincheckt.

Die Krönung seiner College-Karriere bleibt ihm allerdings verwehrt. Im NCAA-Turnier scheitert Gonzaga herzzerreißend im Sweet Sixteen an UCLA nach einer zwischenzeitlichen 17-Punkte-Führung und gleich mehreren Ballverlusten in den Schlusssekunden. Nach der Niederlage bricht Morrison in Tränen aufgelöst auf dem Court zusammen. Es soll sein letztes College-Spiel bleiben, dem begabten Scorer stehen alle Türen in die NBA offen.