NBA News: Vater von Mavs-Guard Jalen Brunson wird Assistant Coach bei den New York Knicks

Die New York Knicks werden Medienberichten zufolge Rick Brunson, Vater von Mavs-Guard Jalen Brunson, in ihren Coaching Staff aufnehmen. Die Knicks haben auch Interesse an dessen Sohn, ein Verbleib in Dallas bleibt aber wahrscheinlicher.

Brunson Sr. soll laut New York Post die Lücke im Coaching Staff schließen, die Kenny Payne (wechselt in die NCAA nach Louisville) hinterlassen hat. Der 49-jährige Brunson arbeitete bereits bei den Chicago Bulls für Knicks-Coach Tom Thibodeau, dieser wollte Brunson bereits 2020 bei seinem Antritt in New York ins Boot holen.

Pikant dabei: Die Knicks haben auch Interesse an Brunsons Sohn Jalen, der mit den Dallas Mavericks erst kürzlich die Conference Finals erreichte und nun Unrestricted Free Agent wird. Laut Marc Berman (New York Post) hat die Anstellung aber keinen Einfluss auf die Entscheidung des 25-Jährigen.

Demnach soll Rick Brunson einem Vertrauten verraten haben, dass er für seinen Sohn nur will, dass dieser das bestmögliche Angebot unterschreiben soll. Das deckt sich auch mit den Informationen von Marc Stein (Substack), der berichtet, dass es in Dallas nicht für Unruhe gesorgt hat, dass Brunsons Vater bald Teil der New York Knicks ist.

Berman sprach zudem noch mit einer Quelle aus dem Umfeld von Mavs-Besitzer Mark Cuban, der angab, dass er "geschockt" wäre, wenn Brunson seinen Vertrag bei den Mavs nicht verlängert. Die Mavs können im Gegensatz zu allen anderen Teams einen Vertrag über fünf Jahre bieten (theoretisch bis zu 175 Millionen Dollar).