NBA Trade: Denver Nuggets schnappen sich Kentavious Caldwell-Pope von den Wizards - NBA-Rekord bahnt sich an

Die Denver Nuggets und Washington Wizards stehen offenbar kurz vor einem Trade, der Kentavious Caldwell-Pope und Ish Smith nach Denver verfrachten würde. Im Gegenzug sollen Will Barton und Monte Morris in die US-amerikanische Hauptstadt wechseln.

Das berichten The Athletic und ESPN übereinstimmend. Demnach befindet sich der Deal in den finalen Zügen und soll noch am Mittwoch von der Liga bestätigt werden.

Barton startete vergangene Saison in allen seiner 71 Einsätze für die Nuggets, der Guard legte im Schnitt 14,7 Punkte und 4,8 Rebounds auf. Sein Vertrag läuft nach der kommenden Saison aus (14,4 Mio. Dollar). Morris dagegen steht noch bis 2024 für jeweils 9 Mio. Dollar unter Vertrag, auch er startete in einem Großteil seiner Einsätze für die Nuggets vergangene Saison (12,6 Punkte und 4,4 Assists).

Durch die anstehenden Comebacks von Jamal Murray und Michael Porter Jr. nach jeweils langen Verletzungspausen sowie die starken Leistungen von Rookie Bones Hyland ist das Nuggets-Duo offenbar redundant geworden. So freut sich Washington über benötigte Verstärkung für den Backcourt, derweil sichert sich Denver ein Upgrade für die Defense.

Caldwell-Pope genießt den Ruf eines starker 3-and-D-Flügels, der Champion von 2020 legte vergangene Saison 13,2 Punkte bei einer Dreierquote von 39,0 Prozent bei 5,3 Dreierversuchen pro Partie auf. Die Nuggets wollen seinen auslaufenden Vertrag (14 Mio. in 2022/23) laut Denver Post verlängern.

Backup-Guard Smith könnte bei seinem neuen Team einen neuen NBA-Rekord aufstellen. Sollte sein Vertrag für kommende Saison garantiert werden (4,7 Mio. Dollar), was verschiedenen Medien zufolge als wahrscheinlich gilt, würde der 33-Jährige kommende Saison für das 13. NBA-Team seiner Karriere auflaufen - noch nie spielte ein NBA-Spieler für mehr Teams. Als Backup-Guard kam er in 65 Einsätzen für die Hornets und Wizards vergangene Spielzeit auf 6,3 Punkte und 3,8 Assists.