NBA, News und Gerüchte: Situation um Kyrie Irving bei den Brooklyn Nets kann "sehr bitter" werden

Kyrie Irving bleibt das Thema kurz vor der Free Agency. Laut Medienberichten hat der Point Guard kaum Optionen, laut Adrian Wojnarowski könne es sehr schnell "sehr bitter" werden.

NBA Gerüchte: Nur Lakers wirklich an Kyrie Irving interessiert

Hat Kyrie Irving womöglich gar keine echten Optionen, sollte er seine Spieler-Option über 36,9 Millionen Dollar doch nicht ziehen? Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) hat der Guard durch seine Weigerung, sich impfen zu lassen, bereits rund 17 Millionen Dollar an Werbe-Geldern verloren. So erscheint es unwahrscheinlich, dass sich Irving dazu bereit erklärt, zum Beispiel für die Mini-Midlevel Exception (6,3 Mio.) aufzulaufen.

"Das wird gerade sehr bitter", sagte Woj bei ESPN. Demnach habe außer den Lakers von Kyries "Wunschliste" niemand wirklich Interesse an einem Engagement des Spielmachers.

Irving befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den Nets über einen neuen Vertrag, der 30-Jährige könnte theoretisch vorzeitig verlängern, allerdings will Brooklyn Irving nur einen kürzeren Vertrag mit diversen Boni-Vereinbarungen zahlen, da dieser in seinen drei Jahren bei den Nets nicht einmal die Hälfte aller Spiele absolvierte. Bis zu 29. Juni muss sich Uncle Drew entscheiden, ob er die Option zieht oder nicht.

NBA Gerüchte: Spurs wollen großes Paket für Murray

Geben die Spurs ihren All-Star ab? Laut Jake Fischer (Bleacher Report) gab es zwischen San Antonio und den Atlanta Hawks zumindest Diskussionen über Dejounte Murray. Der Point Guard schaffte es im Vorjahr erstmals ins All-Star Team. Das hat jedoch seinen Preis.

Laut Fischer fordern die Spurs ein Paket wie es die Milwaukee Bucks vor zwei Jahren für Jrue Holiday schnürten. Damals schickten die Bucks drei Erstrundenpicks nach New Orleans, um den Defensiv-Spezialisten aus New Orleans loszueisen.

Als möglicher Gegenwert wurde auch John Collins mehrfach ins Gespräch gebracht. Gemäß Fischer haben sich die Spurs wegen dem Forward bereits erkundigt. Chris Kirschner (The Athletic) meldete unlängst, dass man bei den Hawks nicht davon ausgehe, dass Collins in der kommenden Spielzeit noch Teil des Teams sei. Auch Boston soll wegen Collins angefragt haben, die Gespräche führten aber in eine Sackgasse.

Der 24-Jährige unterschrieb erst im Sommer 2021 einen neuen Fünfjahresvertrag in Georgia, der ihm bis 2026 rund 125 Millionen Dollar einbringt. Murray, der im Vorjahr 21,1 Punkte, 8,3 Rebounds und 9,2 Assists auflegte, steht in San Antonio noch bis 2024 unter Vertrag und bekommt dafür noch insgesamt 34,3 Millionen Dollar.

© getty Wird Murray in dieser Offseason getradet?

NBA Gerüchte: JaMychal Green vor erneutem Trade?

JaMychal Green wurde erst vor einigen Tagen von den Denver Nuggets aus finanziellen Gründen nach OKC getradet, doch scheint der Big jedoch keine Zukunft zu haben. Wie Thunder-Boss Sam Presti auf seiner PK verriet, ist es unwahrscheinlich, dass der 32-Jährige jemals das OKC-Jersey tragen wird.

"Wir arbeiten an einer Lösung. Ich glaube, dass wir eine Situation finden werden, wo er nicht bei uns spielt. Das heißt aber nicht, dass wir ihn nicht wertschätzen." Vielmehr passe Green nicht in den Rebuild des Teams. Der Big Man kassiert in der kommenden Saison noch 8,2 Millionen Dollar, bevor sein Vertrag ausläuft.