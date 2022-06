NBA News: New York Knicks denken angeblich über Trade für D'Angelo Russell nach

Die New York Knicks sind auf der Suche nach einem Point Guard, doch die erste und zweite Wahl scheint nicht verfügbar zu sein. Dafür könnten die Knicks angeblich einen Trade für D'Angelo Russell in Erwägung ziehen.

Darüber spekuliert Jake Fischer (Bleacher Report). Als Option Nummer eins hoffe die Franchise weiterhin auf Jazz-Guard Donovan Mitchell, doch das sei sehr unrealistisch. Selbst wenn der All-Star verfügbar werden sollte, könnte zum Beispiel Miami ein besseres Angebot machen, heißt es in Ligakreisen.

Auch bei Free Agent Jalen Brunson schwinden scheinbar die Chancen für die Knicks, ein Verbleib bei den Mavs ist wahrscheinlich. Stattdessen könnte ein Trade für Russell eine Option für New York werden.

Einer der Gründe für diese Spekulation: Gersson Rosas ist seit kurzem Mitglied im Front Office der Knicks, zuvor hatte er als Teampräsident der Wolves Russell nach Minnesota gelotst. Gerüchte über einen potenziellen Trade des Point Guards von den Timberwolves kursieren schon länger, davon hatte unter anderem Marc Stein (Substack) berichtet.

Der 26-Jährige geht in sein letztes Vertragsjahr in Minnesota, in dem ihm 31,4 Millionen Dollar garantiert sind. Vergangene Saison legte er im Schnitt 18,1 Punkte und 7,1 Assists bei 41,1 Prozent aus dem Feld auf, in den Playoffs gingen seine Zahlen allerdings deutlich zurück.

Zudem sollen die Knicks laut Fischer im NBA Draft ein Auge auf Jaden Ivey geworfen haben, der wird an Position 11, wenn New York an der Reihe ist, aber ziemlich sicher nicht mehr verfügbar sein. Kein Interesse sollen die Knicks dagegen an Collin Sexton haben, der Restricted Free Agent der Cavs soll bei den Pacers, Pistons und Wizards auf dem Zettel stehen.