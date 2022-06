NBA News: LeBron James will Teambesitzer werden - in Las Vegas

LeBron James ist vor kurzem laut Forbes zum Milliardär geworden. Nun hat der Superstar selbst angekündigt, was er mit dem Geld unter anderem vorhat - er will zum Besitzer eines NBA-Teams werden.

Der 37-Jährige hatte über die letzten Jahre schon öfter von dieser Idee gesprochen, nun gibt es auch einen Ort, wo er zum Besitzer werden möchte: "Ich will ein Team in Vegas", sagte James in der von ihm produzierten HBO-Serie "The Shop", die am Freitag erstmals ausgestrahlt wird.

James besitzt bereits Anteile am FC Liverpool und den Boston Red Sox, bei NBA-Teams ist das nicht möglich, solange er noch selbst spielt. Sein Vertrag bei den Los Angeles Lakers ist noch für die kommende Saison gültig, bisher deutet alles darauf hin, dass er auch danach noch weiterspielen wird.

Allerdings ist sein Karriereende nicht die einzige Voraussetzung für den Erwerb einer NBA-Franchise in Las Vegas - diese muss erstmal noch kreiert werden. Erst vorige Woche hatte NBA-Commissioner Adam Silver noch gesagt, dass es momentan nicht geplant sei, die Liga auf mehr als 30 Teams auszubauen.

"Wir diskutieren momentan nicht darüber", sagte Silver vor dem Start der NBA Finals. "Wie schon mal gesagt, irgendwann wird diese Liga auf jeden Fall erweitert, aber in diesem Moment diskutieren wir noch nicht darüber."

Wenig später bezeichnete Silver allerdings sowohl Seattle als auch Las Vegas als "wundervolle Märkte". Bisher findet in der Wüstenstadt jedes Jahr die Summer League statt, entsprechend gilt Las Vegas schon länger als heißer Kandidat auf ein Expansion Team.