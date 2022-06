NBA Gerüchte: John Wall und Houston Rockets verhandeln wohl über Buyout - 3 Contender interessiert

John Wall hat seine Spieler-Option für das kommende Jahr bereits gezogen. Der Guard könnte aber womöglich in den kommenden Wochen für alle Teams verfügbar sein.

Wie Marc Stein (Substack) in seinem Newsletter berichtet, gibt es erste Anzeichen, dass die die Houston Rockets und Wall bald über einen Buyout verhandeln könnten. Der Point Guard hatte vor wenigen Tagen seine Spieler-Option über 47,4 Millionen Dollar für die kommende Saison gezogen, spielt in den Planungen der Rockets aber keine Rolle.

Der 31-Jährige absolvierte in der abgelaufenen Saison keine einzige Minute und stand seit der Spielzeit 2017/18 überhaupt nur in 72 Partien auf dem Feld. Unter anderem setzte Wall ein Achillessehnenriss für die komplette Saison 2019/20 außer Gefecht. In dieser Zeit wurde der fünffache All-Star von Washington nach Houston getradet.

Das hohe Gehalt von Wall macht einen Trade kompliziert, weswegen demnächst über einen Buyout diskutiert werden könnte. Dabei wird entscheidend sein, auf wie viel Geld Wall gewillt ist zu verzichten. Sollte es eine Einigung geben, dürfte Wall einiges an Interesse auf sich ziehen.

Laut Stein wären die L.A. Clippers und Miami Heat mögliche Abnehmer, beide wurden im Vorjahr mehrfach mit Wall in Verbindung gebracht. Eine weitere Möglichkeit wären die Los Angeles Lakers, die wie die beiden oben genannten Teams noch einen Point Guard gebrauchen könnten.

Für die Rockets absolvierte Wall lediglich 40 Spiele. In diesen legte der frühere All-NBA-Guard 20,6 Punkte und 6,9 Assists bei Quoten von 40,4 Prozent aus dem Feld und 31,7 Prozent von der Dreierlinie auf.