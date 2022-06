NBA Free Agency, Dallas Mavericks: Doch kein Interesse an Knicks-Center Mitchell Robinson?

Mitchell Robinson wird in der Free Agency offenbar einiges an Interesse auf sich ziehen, die Dallas Mavericks gehören trotz anfänglicher Spekulationen aber offenbar nicht zum Kandidatenkreis. Der Center der New York Knicks wird angeblich von einem Ost-Rivalen umworben.

Wie Marc Berman von der New York Post berichtet, werden die Mavs in der Free Agency keine Jagd auf Robinson machen, da er ihnen wohl zu teuer sei. Der 24-Jährige wird in der Offseason ein Jahresgehalt von mindestens 11 Millionen Dollar anpeilen. Dallas ist dem Bericht zufolge zwar auf der Suche nach einem Center, wird sich aber offenbar nach günstigeren Optionen umschauen.

Robinson legte in der vergangenen Saison 8,5 Punkte, 8,6 Rebounds sowie 1,8 Blocks im Schnitt auf und wird nun Unrestricted Free Agent. Die Knicks könnten noch bis zum 30. Juni eine Vertragsverlängerung aushandeln, doch laut In Begley (SNY.tv) ist es sehr wahrscheinlich, dass der Center die Free Agency testen wird.

Neben einer Verlängerung in New York könnten sich auch die Chicago Bulls dann als Option für Robinson auf dem Markt positionieren. Der Post zufolge könnte Chicago der Haupt-Konkurrent für die Knicks im Werben um Robinson werden.

Die Bulls sehen ihn offenbar als Upgrade für die Defense sowie als guten Fit neben dem eher offensiv orientierten Nikola Vucevic an. Den Bulls wird auch Interesse an einem Trade für Rudy Gobert von den Utah Jazz nachgesagt.