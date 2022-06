NBA Finals, Warriors vs. Celtics, News und Gerüchte: Stephen Curry gibt Ratschläge an Mitspieler

Die Golden State Warriors können mit einem Sieg in Spiel 6 ihre vierte Meisterschaft in sieben Jahren einfahren. Stephen Curry hat auch eine Idee, wie die Warriors dieses Spiel bei den Boston Celtics angehen sollten.

Spiel 6 der NBA Finals findet in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN) statt.

NBA Finals: Curry gibt Ratschläge für Mitspieler

Den Deckel auswärts drauf machen, das gelang den Warriors in diesen Playoffs noch nicht. Sowohl in Denver, Memphis und Dallas hatten die Dubs die Chance, sie verloren jeweils die Spiele und beendeten die Serien stattdessen im heimischen Chase Center. In Boston haben die Warriors nun eine weitere Chance.

"Wir wissen, dass sie noch einmal alles geben werden", sagte Klay Thompson. "Wir müssen dem Stand halten und es ihnen gleichtun." Stephen Curry wirkte dagegen etwas entspannter und empfahl, während des Spiels nicht so sehr an die Konsequenzen zu denken.

"Wir haben 48 Minuten. Du musst dich selbst überlisten und nur für den Moment leben. Diesen Ratschlag kann ich all meinen Mitspielern geben. Es wird das vielleicht härteste Spiel, was du je in deiner Karriere gespielt hast."

NBA Finals: Celtics optimistisch vor Spiel 6

Die Boston Celtics haben dagegen bereits bewiesen, dass die Überlebenskünstler sind. Gegen die Milwaukee Bucks lagen die Celtics bereits 2-3 hinten, auch gegen Miami spielten sie auswärts in Spiel 7 ein Elimination Game und setzten sich jeweils durch. Sollte Boston in der Nacht auf Freitag gewinnen, wären sie das erst dritte Team, welches in einem Playoff-Run dreimal ein Game 7 absolviert (Lakers '88 und Knicks '94).

"Bislang haben wir immer eine gute Reaktion gezeigt", meinte Jayson Tatum. "Ich weiß nicht, woran das liegt, ich vermute aber, dass es unser großer Siegeswille ist, dass wir Lösungen gefunden haben." Jaylen Brown stimmte dem zu und gab an, dass man sich nicht so viel Gedanken über die derzeitige Situation machen würde.

"Wir wissen, dass auf der anderen Seite ein gutes Team steht. Wir wissen aber auch, dass wir es schon einmal geschafft haben. Wir glauben an uns und werden noch einmal alles geben. Mehr können wir nicht tun."

Coach Ime Udoka predigte derweil, dass die Spieler weniger mit den Referees diskutieren sollten. "Ich hatte das Gefühl, dass bei jeder Unterbrechung einer von uns mit den Refs gesprochen hat. Das wollten wir seit Saisonbeginn eigentlich vermeiden, davon sind wir zuletzt etwas abgekommen."

NBA Finals: Robert Williams spricht über seine Knieschmerzen

Center Robert Williams ist der Anker der Celtics-Defense, fit ist der Big Man nach seiner Meniskus-OP aber immer noch nicht. Vor jedem Spiel wird Williams auf dem Injury Report gelistet und wie der 24-Jährige gegenüber Chris Haynes (Yahoo Sports) zugab, sei dies kein versuchtes Täuschungsmanöver.

"Mir kann es in diesem Moment gut gehen und ein paar Stunden später habe ich wieder Schmerzen", berichtete der Center. Williams wird laut eigenen Aussagen mehrere Stunden am Tag behandelt, um spielen zu können, in der Heat-Serie wurde dem Big mehrfach Flüssigkeit aus dem Knie entfernt, damit wurde aber in den Finals aufgehört.

"Wir lassen das inzwischen, weil es keinen Sinn ergibt. Es kommt immer wieder Flüssigkeit in das Knie und ich habe mich angepasst, damit zu spielen." Laut Bostons Ärzteteam bestehe aber keine Gefahr, dass Williams die Knieverletzung verschlimmern könnte, deswegen spielt der Center weiter, auch wenn die Schmerzen weiter da sind.

"Time Lord" wurde in der Regular Season ins All-Second Defensive Team gewählt und legt in den Playoffs in durchschnittlich 22,6 Minuten 7,6 Punkte, 6,1 Rebounds sowie 2,2 Blocks auf.

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (3-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 97:107 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 104:94 6 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig