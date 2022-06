NBA Finals, News und Gerüchte: Warriors-Star spricht Warnung an die Celtics aus

Ein Warriors-Star hat vor Spiel 5 der NBA Finals eine Warnung an die Boston Celtics ausgesprochen. Derweil glaubt Draymond Green nicht, dass es in den weiteren Partien noch viele Anpassungen geben wird. Zudem gab es ein großes Lob für Stephen Curry vom direkten Gegenspieler. Alles zu den Finals findet Ihr hier.

NBA Finals: Draymond Green rechnet nicht mit Anpassungen

Draymond Green geht davon aus, dass sich die Warriors und die Celtics mittlerweile so gut kennen, dass es im weiteren Verlauf der Serie nicht mehr viele Veränderungen in taktischer Hinsicht geben wird. "Wenn du an diesem Punkt der Saison angelangt bist, gibt es nicht mehr viele Anpassungen, die du vornehmen kannst", sagte der Routinier einen Tag vor Spiel 5 (ab 3 Uhr live auf DAZN).

Die Celtics wüssten, wer die Warriors sind, umgekehrt gelte dies allerdings auch. "Wir werden das Rad nicht mehr neu erfinden. Das Playbook wird nicht geändert, das Personal auch nicht. Das muss man verstehen und das Beste aus seinen Möglichkeiten machen."

Auf der Gegenseite sieht Grant Williams bei seinem Team noch viel Raum für Verbesserungen: "Sie sind diszipliniert. Das hängt auch mit ihrer Erfahrung zusammen. Sie waren hier schon so oft zuvor, also versuchen sie, sich nicht selbst zu schlagen." Dies sei bisher der große Unterschied gewesen, auch wenn die Serie ausgeglichen ist. "In dieser Hinsicht können wir uns noch verbessern."

Bei der Niederlage in Spiel 4 leisteten sich die Celtics 16 Ballverluste, welche Golden State in 19 direkte Punkte umwandelte (auch Boston nutzte jedoch die Ballverluste der Warriors für 17 Punkte). Boston hat nur eine von sieben Playoff-Partien gewonnen, in denen es sich mindestens 15 Ballverluste erlaubt hat. "Ich muss besser spielen. Mein Team und ich verlangen nichts Unmögliches von mir. Ich kenne das Level, das ich abrufen kann", brachte es Jayson Tatum unmittelbar nach Spielende auf den Punkt. In Spiel 4 benötigte er für seine 23 Zähler 23 Würfe und tauchte vor allem in der zweiten Halbzeit ab.

Tatum über Currys Gala: "Wusste ich schon vorher"

Jayson Tatum hat nach der 43-Punkte-Gala von Stephen Curry von dessen Leistungen geschwärmt, zeigte sich aber nicht allzu überrascht. "Jeder weiß, dass er ein großartiger Spieler ist, einer der besten. Er macht, was er tun muss, um sein Team in die bestmögliche Position zu bringen. Ich wusste bereits vor der Serie, wie großartig er ist. Und nach Spiel 4 wusste ich es auch."

Tatums Teamkollege Marcus Smart hob hervor, dass Currys Brillanz weit über das Shooting hinausgeht: "Er kann das Spiel auf allen Ebenen beeinflussen, Playmaking, Shooting, Scoring. Er hat das gesamte Paket, du musst wirklich alles verteidigen. Und nicht viele Spieler sind dazu in der Lage."

Dass es für die Celtics kein Spaziergang zum Titelgewinn wird, ist für Tatum keine überraschende Erkenntnis. "Es wird nicht einfach, das sollte es auch nicht." Nach vier Spielen werden die beiden Teams gerade mal durch einen Punkt getrennt. Weitere Statistiken, welche die Ausgeglichenheit untermauern: Effective Field Goals 54,2 zu 53,7 Prozent Warriors. Turnover-Quote 13,5 zu 13,3 Prozent Warriors, Offensiv-Rebound-Rate 23,5 zu 23,3 Prozent Celtics.

Obwohl die Warriors schon einige beeindruckende Runs hingelegt haben, sieht Jordan Poole noch einiges an Luft nach oben: "Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass wir offensiv nochmal explodieren werden." Über die Serie steht er bei 12,5 Punkten bei 42,9 Prozent aus dem Feld und 36,0 aus der Distanz. Nachdem er insbesondere in den ersten beiden Runden gegen Denver und Memphis starke Leistungen gezeigt hatte, konnte er daran zuletzt nur noch bedingt anknüpfen.

Celtics: Williams III trotz Verletzung optimistisch

Neben Andre Iguodala (Knie) und Otto Porter Jr. (Fuß) aufseiten der Warriors wird auch Robert Williams III vor Spiel 5 erneut als fraglich gelistet. Allzu große Sorgen um sein Mitwirken macht er sich allerdings nicht. "Mir geht es gut. Ein paar Schmerzen, aber ich hatte schon schlechtere Tage."

Nachdem der Big Man durch seine Knieverletzung zu Beginn der Serie sichtlich eingeschränkt wirkte, zeigte er in den Spielen 3 (vor allem da) und 4 richtig gute Leistungen. Im Schlussviertel von Spiel 4 humpelte er allerdings vom Feld, nachdem er auf dem verletzten linken Knie gelandet war. "Ich weiß gar nicht, ob es die Landung oder der Sprung war. Es sind die typischen Schmerzen, aber wie ich schon sagte: Ich bin ok."

Zuvor hatte Williams II in 31 Minuten 7 Punkte, 12 Rebounds, 4 Assists und 2 Blocks aufgelegt und war auf ein Plus/Minus von +6 gekommen. Vor Spiel 5 soll er durch seine normalen Routinen gehen, um herauszufinden, ob einem Einsatz etwas im Wege steht. Danach sieht es nicht aus.

NBA Finals - Celtics vs. Warriors: Die Serie im Überblick (2-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 97:107 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig