NBA Finals: Draymond Green "nicht begeistert" über Benching im vierten Viertel - Warriors-Coach Steve Kerr erklärt sich

Die Golden State Warriors haben die NBA Finals gegen die Boston Celtics ausgeglichen. Coach Steve Kerr überraschte dabei, als er Draymond Green im vierten Viertel auf die Bank setzte. Der war nicht begeistert.

"Wir haben ihn rausgenommen und Kevon Looney wieder gebracht. Das war der Plan", rechtfertigte sich Kerr, der Green beim Stand von 90:86 für Boston 7:32 Minuten vor dem Ende auf die Bank setzte. "Looney hat seine Sache gut gemacht und auch Jordan Poole spielte gut, weswegen ich diesem Lineup weiter vertraut habe."

Und Kerrs Plan ging auf, in den vier Minuten mit Green auf der Bank legten die Gäste einen 11:4-Lauf hin und übernahmen die Führung, die sie anschließend nicht mehr abgaben. Kerr tauschte dann noch einige Male, um Poole für den Angriff zu bringen und Green fast ausschließlich für Defense.

"Das mache nicht nur ich so", erklärte Kerr. "Auch andere Coaches verfahren nach diesem Muster. Wenn eine Gruppe so gut spielt, dann änderst du daran nichts." Offensiv war Green erneut kaum ein Faktor, der 32-Jährige beendete die Partie mit 2 Punkten (1/7 FG), 9 Rebounds, 8 Assists und 4 Steals in 33 Minuten. Über die Serie legt Green nur 4,2 Zähler im Schnitt auf und trifft nur 23 Prozent aus dem Feld.

Warriors: Draymond Green spricht über Degradierung

Bei seiner Auswechslung wirkte der Forward alles andere als glücklich, das bestätigte Green auch auf der Pressekonferenz. "Ich war nicht begeistert, dass ich in einem Must-Win-Game sieben Minuten vor dem Ende aus dem Spiel genommen wurde", sagte Green. "Ich mache euch da nichts vor, ich bin Sportler."

Kritik an Kerr wollte der vierfache All-Star aber nicht üben: "Am Ende des Tages ist es die Entscheidung des Coaches und die habe ich zu akzeptieren. Ich war in Bereitschaft und als ich wieder auf das Feld durfte, habe ich versucht, Plays zu machen."

Das wusste auch Kerr zu schätzen, der angab, froh zu sein, dass Green nicht zufrieden war, auf der Bank zu sitzen. "Draymond will gewinnen und als er wieder ins Spiel kam, hat er uns geholfen (...) Diese Serie ist nicht einfach für ihn, weil Boston so lang und athletisch ist. Dennoch beeinflusst er das Spiel für uns."

NBA Finals - Celtics vs. Warriors: Die Serie im Überblick (2-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 116:100 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 97:107 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig