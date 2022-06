NBA News - Draymond Green über Kyrie-Szenario bei Lakers: "Würden uns nicht schlagen"

Kyrie Irving gilt als mögliches Ziel der Los Angeles Lakers, sollte dieser sich mit den Brooklyn Nets nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Draymond Green von den Golden State Warriors glaubt dennoch, dass die Lakers selbst mit Irving den Champion nicht schlagen können.

"Sie könnten um den Titel spielen, aber sie würden uns nicht schlagen", gab sich Green gegenüber Lucas Shaw (Bloomberg) selbstbewusst, als er nach den Chancen der Lakers gefragt wurde, sollten diese sich im Sommer Kyrie Irving schnappen.

"Wenn du LeBron James jemanden wie Kyrie gibst, dann haben sie natürlich eine Chance, weil Kyrie scoren kann. LeBron wird ihm gute Möglichkeiten geben. Kyrie ist zwar kein Anführer, aber LeBron wird sich schützend vor ihn stellen. Wenn du deine Sache gut machst, wird dich LeBron führen."

So weit sind wir aber noch nicht, schließlich hat Irving noch keine Entscheidung über seine Spieler-Option in Höhe von 36,5 Millionen Dollar getroffen. Deadline ist am 29. Juni. Allerdings fehlen den Lakers für einen Irving-Trade die Puzzle-Teile, ein solcher müsste schon Russell Westbrook oder Anthony Davis beinhalten, was beides unrealistisch erscheint.

Die andere Möglichkeit wäre, dass Kyrie aus seinem Vertrag aussteigt und dann die Taxpayer Midlevel Exception über 6,3 Millionen Dollar annimmt. Adrian Wojnarowski (ESPN) zweifelte zuletzt jedoch daran, dass Irving dies machen wird, da er durch die Verweigerung einer Corona-Impfung zahlreiche Sponsorenverträge verloren hat.