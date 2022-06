NBA News: Mavs-Titelheld DeShawn Stevenson versteigert seinen Championship-Ring

Der ehemalige Mavs-Guard DeShawn Stevenson versteigert seinen Championship-Ring, den er 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki gewann. Der heute 41-Jährige startete in 18 der 21 Playoff-Spiele während dem Titel-Run.

Die Versteigerung wird von SCP Auctions durchgeführt, das aktuelle Angebot liegt bereits bei über 30.000 Dollar. Die Versteigerung endet in der Nacht auf Sonntag.

Nach Angaben des Auktionshauses befinden sich über 130 Diamanten sowie zehn Karat Gold auf dem Ring. Allein das Mavs-Logo verzieren 31 Diamanten auf der Oberseite des Rings, die die 31 Saisons darstellen sollen, die die Franchise zum Zeitpunkt der Meisterschaft absolviert hat.

Zusätzlich finden sich eine Abbildung der Larry O'Brien Trophy bestehend aus Diamanten auf dem Ring sowie die Wörter "World Champions", "Dallas Mavericks" und das Team-Motto "The Time Is Now". Auch Stevensons Name ist verewigt, auf der Innenseite sind die Resultate der vier Playoff-Serien der Mavs eingraviert. Für alle Championship-Ringe für die gesamte Organisation soll Teambesitzer Mark Cuban 1,4 Millionen Dollar ausgegeben haben.

2011 gewann Dallas um Superstar Dirk Nowitzki den ersten und bislang einzigen NBA-Titel der Franchise-Geschichte. Nach den Trail Blazers, Lakers und Thunder in der Western Conference schalteten die Mavs als Underdogs zudem die neue Big Three aus Miami um LeBron James, Dwyane Wade und Chris Bosh in sechs Spielen aus.

Stevenson war ein wichtiger Bestandteil des Meisterteams, er legte in den Finals im Schnitt 7,0 Punkte auf und versenkte 13 seiner 23 Dreier. Schon in den Jahren zuvor hatte er sich eine kleine Privatfehde mit LeBron geleistet.