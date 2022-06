NBA News: Hawks-Star Bogdan Bogdanovic verpasst nach Knie-OP die Basketball-EM

Bogdan Bogdanovic wurde vor mehreren Wochen offenbar am rechten Knie operiert. Der Serbe wird damit die Basketball-EM im September verpassen, sollte pünktlich zum Saisonstart der Atlanta Hawks aber wieder fit sein.

Das geht aus einem Bericht von sportklub.rs hervor, in dem der Arzt der serbischen Nationalmannschaft die Operation ausplauderte. Nach Angaben von Teamarzt Dr. Dragan Radovanovic ließ sich Bogdanovic vor zwei bis drei Wochen in Kalifornien am Knie operieren und wird mindestens drei Monate ausfallen.

Den 29-Jährigen plagten schon länger Probleme am rechten Knie, die ihn auch in der ersten Playoff-Runde gegen die Miami Heat einschränkten. Im Schnitt legte er in der Postseason 14,3 Punkte bei 40,8 Prozent Feldwurfquote auf, im entscheidenden Spiel 5 gegen Miami musste er aussetzen.

Von Seiten der Hawks gab es bislang keine offiziellen Informationen bezüglich der Knie-OP des Guards. Bis zum Start der Saisonvorbereitungen Ende September beziehungsweise Anfang Oktober könnte Bogdanovic möglicherweise wieder fit sein, die Spielzeit 2022/23 wird gegen Ende Oktober starten.

Atlanta steht allerdings ein interessanter Sommer bevor, Gerüchten zufolge könnten die Hawks nach einer insgesamt enttäuschenden Saison einen größeren Kaderumbruch anvisieren. Auch Bogdanovic wurde in den vergangenen Wochen mehrfach in Trade-Gerüchten genannt. In mittlerweile fünf Jahren in der Association legte er im Schnitt 14,2 Punkte bei einer Dreierquote von 38,4 Prozent auf.