World Cup of Darts, Übertragung: 1. Runde der Team-WM live im TV und Livestream

Heute startet mit der ersten Runde beim World Cup of Darts die Team-WM. Wer gegen wen spielt, wann die Begegnungen losgehen und wie Ihr diese live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der World Cup of Darts wird am heutigen Donnerstag, den 16. Juni, mit der ersten Runde eröffnet. Im Gegensatz zur Darts-Weltmeisterschaft, die jährlich Ende Dezember/Anfang Januar ausgetragen wird, nehmen beim World Cup of Darts Teams, die jeweils aus den laut der PDC Order of Merit besten zwei Spielern einer Nation bestehen, teil.

Das deutsche Team, das eines der acht gesetzten Mannschaften war, bilden beim Turnier Gabriel Clemens und Martin Schindler. Amtierender Champion ist Schottland, das auch in diesem Jahr Peter Wright und John Henderson ins Rennen schickt. Als Austragungsstätte für den Wettbewerb dient die Eissporthalle in Frankfurt.

World Cup of Darts, Übertragung: Die 1. Runde im Überblick

32 Mannschaften nehmen an der Team-WM teil, die Spiele der ersten Runde wurden auf heute und morgen gleichmäßig aufgeteilt. Sowohl heute als auch morgen finden jeweils acht Begegnungen statt, an beiden Tagen beginnt der Spieltag um 19 Uhr und dauert bis 23 Uhr. Die Deutschen steigen bereits heute ein, es geht gegen das Duo aus Spanien (José Justicia und Tony Martinez).

16. Juni, 19 - 23 Uhr:

Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 1. Runde Dänemark Singapur 1. Runde Neuseeland Schweiz 1. Runde Irland Kanada 1. Runde Österreich Finnland 1. Runde Nordirland Gibraltar 1. Runde Wales Philippinen 1. Runde Deutschland Spanien 1. Runde Niederlande Brasilien

17. Juni, 19 - 23 Uhr:

Runde Mannschaft 1 Mannschaft 2 1. Runde Lettland Ungarn 1. Runde Polen USA 1. Runde Schweden Südafrika 1. Runde Portugal Italien 1. Runde Australien Litauen 1. Runde England Tschechien 1. Runde Schottland Hongkong 1. Runde Belgien Japan

© getty Peter Wright und sein schottischer Partner John Henderson wollen ihren Titel verteidigen.

World Cup of Darts, Übertragung: 1. Runde der Team-WM live im TV und Livestream

Um die erste Runde, aber auch das komplette Turnier, live und in voller Länge verfolgen zu können, haben Darts-Fans in Deutschland eine Option: DAZN. Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte für die Team-WM gesichert und ist dementsprechend die richtige Adresse. Die Übertragung heute geht um 19 Uhr los, als Kommentator wird Elmar Paulke eingesetzt, Experte Robert Marijanovic unterstützt ihn während der Übertragung. Dasselbe Duo ist dann auch morgen im Einsatz, wenn die restlichen Erstrundenpartien gespielt werden.

World Cup of Darts: Zeitplan

In der ersten Runde wird im Best-of-9-Legs-Modus gespielt, in der zweiten Runde werden dann zum ersten Mal auch Einzelspiele gespielt, falls nötig auch ein Doppel zur Entscheidung. Im Finale werden, falls nötig, insgesamt dann vier Einzelpartien gespielt. Zwei Einzel- und ein Doppelspiel werden auf jeden Fall absolviert.