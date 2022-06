NBA Voting zu den Finals Warriors vs. Celtics: Wer wird Finals-MVP?

Stephen Curry hat bereits drei Championship-Trophäen in seinem Schrank stehen, aber noch keinen Finals-MVP-Award. Ändert sich das in diesem Jahr? Wir wollen von Euch wissen, wer am Ende der NBA Finals als bester Spieler der Serie ausgezeichnet wird.

Warriors vs. Celtics, die beste Offensive der Playoffs gegen die beste Defensive der Liga. Wer macht am Ende das Rennen? Die Antwort wird höchstwahrscheinlich auch einen großen Einfluss auf die Frage nach dem Finals-MVP haben.

Bei den Buchmachern wird Warriors-Star Curry als Favorit gehandelt, direkt dahinter folgt das Celtics-Duo Jayson Tatum und Jaylen Brown. Oder macht es womöglich einer der prominenten Rollenspieler wie Marcus Smart?

Das wollen wir nun von Euch wissen: Wer wird Finals-MVP 2022? Für App-User geht es hier zum Voting!