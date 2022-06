NBA Voting: Wer sollte der erste Pick im Draft 2022 werden?

In der kommenden Nacht werden die Träume einiger junger Männer wahr. Der NBA Draft steigt in Brooklyn und es immer noch offen, wer als erster Spieler aufgerufen wird. Wir wollen wissen, wen Ihr an der Stelle der Orlando Magic picken würdet.

Lange war das Rennen um den ersten Pick nicht mehr so offen wie in diesem Jahr. Das liegt auch daran, dass keiner der Kandidaten wie ein klarer Franchise-Star aussieht. Das muss jedoch nichts heißen, wie die Vergangenheit uns nun mehrfach gelehrt hat.

Wir wollen von Euch wissen, wen Ihr in der Position der Orlando Magic, welche den ersten Pick halten, wählen würdet. App-User klicken bitte hier!