NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Nach Brunson-Deal - fädeln die New York Knicks Blockbuster-Trade für einen All-Star ein?

In nicht einmal 48 Stunden beginnt die Free Agency und wir begleiten Euch wie gewohnt mit Rund um die NBA durch die Gerüchteküche. Mit unserem Liveticker bleibt Ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Abends

16.00 Uhr: Basteln die Knicks an einem Blockbuster-Trade?

NBA Gerüchte: New York Knicks an Blockbuster-Trade dran?

16.00 Uhr: Das Warten auf Harden wird uns natürlich von einigen Leckerbissen aus der Gerüchteküche versüßt. Fangen wir mal in New York an, der Deal für Jalen Brunson ist schon so gut wie fix, schnappen sich die Knicks gleich den nächsten Hochkaräter? Laut Marc Stein (Substack) könnte New York einen Trade für Dejounte Murray anstreben.

15.59 Uhr: Moin, Moin! Hier sind wir wieder bei einer weiteren Ausgabe von Rund um die NBA. Die Free Agency rückt immer näher und heute um 23 Uhr ist dann auch Deadline für jegliche Optionen, sei es für Spieler- oder Teamoptionen. Also, Mr. Harden, was machen wir denn jetzt mit dieser Option über magere 47,4 Millionen Dollar??