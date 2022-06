NBA: Steve Clifford kehrt als Head Coach zu den Charlotte Hornets zurück

Die Suche nach einem neuen Head Coach ist bei den Charlotte Hornets beendet. Mit Steve Clifford kommt ein alter Bekannter zurück nach North Carolina.

Wie Adrian Wojnarowski von ESPN am Freitag berichtet, haben sich die Hornets mit Clifford auf eine neuerliche Zusammenarbeit geeinigt, nachdem der 60-Jährige das Team von Michael Jordan bereits von 2013 bis 2018 betreut hatte.

Clifford tritt die Nachfolge des im April entlassenen James Borrego an. Gleichzeitig endet damit eine lange Suche nach einem neuen Head Coach, die einige Wendungen mit sich brachte.

Vor wenigen Tagen noch sah es so aus, als würde Kenny Atkinson, Assistant Coach bei den Golden State Warriors, den Posten übernehmen. Jener zog dann aber doch im letzten Moment zurück.

Danach soll der andere Finalist in der Suche, Mike D'Antoni, noch ein weiteres Gespräch mit der Klubführung gehabt haben, welches aber nicht zum Abschluss führte.

Charlotte Hornets: Zuletzt mit Clifford in den Playoffs

Clifford wiederum trainierte zuletzt von 2018 bis 2021 die Orlando Magic. Anschließend trennte man sich in beiderseitigem Einvernehmen.

Mit Charlotte erreichte Clifford zuvor in fünf Jahren zweimal die Playoffs, schied jedoch sowohl 2014 als auch 2016 in der ersten Runde aus. 2016 war zudem das letzte Jahr, in dem die Hornets bis heute die Playoffs erreicht haben.