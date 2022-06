In der NBA steht die NBA Free Agency 2022 bevor. SPOX informiert im Vorfeld über Termine und den allgemeinen Ablauf.

Die Action in der NBA Offseason 2022 beginnt zügig. Kaum haben die Golden State Warriors mit der Larry O'Brien Trophy ihre Parade durch die Bay Area veranstaltet, da findet auch schon der NBA Draft 2022 im Barclays Center in Brooklyn statt. Und kurz nach ebenjenem Draft steht mit der Free Agency eine der sicherlich wildesten Zeiten im NBA-Kalender an.

Im Vorfeld der diesjährigen Free Agency gibt es hier im Folgenden Informationen zu dem Startdatum, weiteren Terminen und dem generellen Ablauf.

NBA Free Agency 2022: Start, Termine, Ablauf

Die NBA hat das offizielle Startdatum für die Free Agency noch nicht veröffentlicht, aber es wird nahezu sicher der 1. Juli sein. Im Jahr 2019, als die NBA das letzte Mal eine Offseason in ihrem normalen Kalender hatte, begann die Free Agency am Abend des 30. Juni Ortszeit.

© getty Die Regular Saison 2022/23 beginnt in der NBA im Oktober.

Mit der Free Agency beginnt eine Zeit, die spannender kaum sein könnte. Ab diesem Moment dürfen Teams nämlich mit Spielern über neue Verträge verhandeln. Offiziell unterschrieben werden dürfen diese allerdings erst etwas später - und zwar nach Ablauf des Moratoriums. Zuvor prüft die NBA die Bilanzen der Teams und legt den Salary Cap für die kommende Saison fest. In diesem Jahr endet das Moratorium offenbar am 6. Juli.

Datum Event 24. Juni 2022 NBA Draft 1. Juli 2022 Beginn der Free Agency/Moratorium 2. - 3. Juli 2022 California Classic (Teilnehmer: Golden State, Sacramento, LA Lakers, Miami) 7. - 17. Juli 2022 Summer League 1. und 3. Oktober 2022 zwei Preseason-Spiele Golden State Warriors vs. Washington Wizards in Tokio, Japan 7. und 9. Oktober 2022 zwei Preseason-Spiele Milwaukee Bucks vs. Atlanta Hawks in Abu Dhabi Oktober 2022 Start der Regular Saison 2022/23 19. Januar 2023 International Game in Paris Chicago Bulls vs. Detroit Pistons 18. bis 20. Februar 2023 NBA All Star Wochenende in Salt Lake City, Utah April 2023 Beginn Playoffs Juni 2023 NBA Finals

NBA Free Agency 2022: Restricted und Unrestricted Free Agents

Man unterscheidet zwischen zwei Arten von Free Agent: Unrestricted Free Agent und Restricted Free Agent.

Unrestricted Free Agent wird ein Spieler dann, wenn sein Vertrag ausläuft und es keine weiteren Optionen in seinem Vertrag gibt. Er kann frei entscheiden, bei welchem Team er unterschreiben möchte.

Ist ein Spieler Restricted Free Agent, kann sein bisheriges Team jedes Angebot eines anderen Teams matchen, also mit dem Angebot der Konkurrenz mitgehen. Der Spieler muss in dem Fall bei seinem bisherigen Team bleiben.