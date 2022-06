NBA Mailbag zu den Finals 2022 zwischen Warriors und Celtics: Boston - der neue Dominator des Ostens?

Der neue NBA Mailbag stürzt sich natürlich auf die anstehenden NBA Finals. Werden die Boston Celtics zum neuen Dominator des Ostens? Sehen wir den Beginn einer neuen Warriors-Dynastie oder ist es eher das letzte Hurra? Antworten auf diese Fragen und noch viele weitere gibt es hier!

NBA: Boston Celtics - der neue Dominator des Ostens?

SPOX-User Addo84: Unabhängig davon, wie die Saison der Celtics endet, gefühlt haben sie endlich den ersehnten Schritt zum Contender geschafft. Die Mannschaft funktioniert, der neue Coach liefert, Brad Stevens als Teampräsident überzeugt. Kann Boston DIE Mannschaft der Eastern Conference der kommenden Jahre werden?

Ich wünschte, ich könnte in eine Zeitkapsel springen, zum 6. Januar 2022, also gerade einmal fünf Monate zurückreisen und einem Celtics-Fan diese Frage vorlesen. Er würde sich wahrscheinlich fühlen wie Kevin Garnett, wenn er Ray Allen in einem Heat-Trikot sieht - von Grund auf verarscht und zu einem gewissen Grad erzürnt.

An diesem 6. Januar schenkte Boston einen 25-Punkte-Rückstand gegen die Knicks her, um am Ende per Buzzerbeater von R.J. Barrett in Richtung Tiefpunkt der Saison geschubst zu werden. Damals standen die Kelten bei 18-21 und auf Platz elf im Osten. Das gesamte Gebilde stand kurz vor der Implosion, das Gerede über die Auflösung des Starduos Jayson Tatum und Jaylen Brown hatte den Höhepunkt erreicht und die eigenen Fans dieses Team teilweise schon aufgegeben.

Nun hat Boston aber den Thron der Eastern Conference bestiegen, auf einmal kämpfen die Celtics in den NBA Finals ab Freitag (Spiel 1 ab 3 Uhr live auf DAZN) um die Larry O'Brien Trophy. Ein unglaublicher Turnaround, der die eingangs erwähnte Frage tatsächlich aus einem Fiebertraum des optimistischsten Celtics-Fans in die Realität geholt hat.

© getty Jaylen Brown und der junge Kern der Boston Celtics stehen zum ersten Mal in den NBA Finals.

NBA Mailbag: Was für den Beginn einer Celtics-Dominanz im Osten spricht

Was für den Beginn einer neuen Celtics-Dominanz spricht: Boston hat in den vergangenen Monaten endlich eine Identität gefunden. Die Defense ist das Prunkstück des Teams, den eigenen Korb zu vernageln, machte Boston zum besten Team der zweiten Saisonhälfte. Die Kelten sind also nicht einfach nur wegen eines Hot Streaks erfolgreich. Die starke Verteidigung sollte stattdessen auch mindestens auf die kommende Saison übertragbar sein.

Schließlich steht auch der Kern für die kurzfristige Zukunft. Boston verfügt über einen veritablen Superstar (Tatum), einen jungen Co-Star (Brown), den DPOY und weitere starke Verteidiger. Großartige Kaderveränderungen deuten sich vorerst nicht an, einzig Al Horford ist als alternder Veteran nicht über 2023 hinaus gebunden. Tatum (bis 2026), Brown (bis 2024), Marcus Smart (bis 2026) oder Robert Williams (bis 2026) werden dagegen über viele Jahre das Gesicht dieses Teams bilden.

Ein noch relativ junges Gesicht, insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz in der Eastern Conference. Die Heat (Altersschnitt 28,9 Jahre), Bucks (28,8) und Nets (28,5) belegten in der abgelaufenen Saison die Plätze zwei, drei und vier im Alters-Ranking. Soll heißen: Drei der anderen potenziellen Ost-Mächte gehörten zu den vier ältesten Teams ligaweit. Boston landet mit 25,7 Jahren im Ligamittelfeld. Und zum Beispiel bei den Nets ist auch gar nicht gesichert, dass der Kern zusammenbleibt, Stichwort Kyrie Irving.

Die Celtics haben also eine Menge Argumente auf ihrer Seite, lange Zeit um die Spitze der Eastern Conference mitzuspielen. Dennoch muss betont werden, dass fast jeder Contender, der nicht Golden State Warriors heißt oder jahrelang LeBron James in seinem Team hat, ein extrem fragiles Gebilde ist. Zwar wird sich der Katastrophenstart der ersten Saisonhälfte nicht noch einmal wiederholen, doch Garantien für einen Lauf wie in der zweiten Saisonhälfte gibt es ebenfalls keine.

Big Three, Glücks-Cornflakes und "stille Helden": Der Celtics-Kader 2008 © getty 1/34 Die Celtics peilen in den Finals den 18. Titel der Franchise-Geschichte an. Letztmals bestieg Boston 2008 den NBA-Olymp. Mit dabei ein legendäres Star-Trio, ein Mann fürs Grobe und Glücks-Cornflakes. SPOX blickt auf den Meisterkader der Kelten zurück. © getty 2/34 In der Vorsaison war Boston mit einer Bilanz von 24-58 noch das schlechteste Team im Osten - mit den Trades für Kevin Garnett und Ray Allen drehten die Kelten aber den Spieß um. Die Big Three katapultierte das Team 07/08 mit 66 Siegen an die NBA-Spitze. © getty 3/34 In den ersten beiden Playoff-Runden setzte sich Boston gegen die Hawks und die Cavs allerdings erst in jeweils sieben Spielen durch. In den Ost-Finals folgte ein 4-2 gegen die Pistons, bevor in den Finals Kobe Bryant und die Los Angeles Lakers warteten. © getty 4/34 Der MVP der regulären Saison gegen die Big Three - es entwickelte sich eine denkwürdige Serie. Die Celtics gewannen auch deshalb, weil Kobe manche Male wild drauf los ballerte. In Spiel 4 schaffte Boston einen Comeback-Sieg nach 24 Punkten Rückstand … © getty 5/34 … und damit die 3-1-Führung. Zwar rettete Kobe die Lakers noch in Spiel 5, doch vor eigenem Publikum machte Boston mit einem 131:92-Blowout den Sack zu. Nach 22 Jahren ging die Larry O'Brien Trophy endlich wieder nach Boston. © getty 6/34 BRIAN SCALABRINE: Die "White Mamba" kam trotz immerhin 9 Starts in der regulären Saison in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz. "Daran wird sich in ein paar Jahren aber keiner erinnern", scherzte der Champ auf einer Pressekonferenz … © getty 7/34 … und weiter: "In zehn Jahren werde ich immer noch ein Champion sein. In 20 Jahren werde ich meinen Kindern erzählen, dass ich Starter war. Und in 30 Jahren wahrscheinlich, dass ich der MVP war." © getty 8/34 GABE PRUITT: Der Zweitrundenpick von 2007 hielt sich nur zwei Jahre in der NBA, in der Titel-Saison kam er auf 15 Kurzeinsätze, aber nicht in den Playoffs. Später lange Zeit in der G-League und mit Abstechern nach Griechenland und Mexiko. © getty 9/34 SCOT POLLARD (Bildmitte): Der Big Man kam ebenfalls in der Postseason nicht zum Einsatz, anschließend beendete er seine Karriere. Bekannt für seine ausgefallenen Haarprachten, später nahm er an der Reality-Show "Survivor" teil. © getty 10/34 PLAYOFF-KADER - BANK: TONY ALLEN (Guard) - Stats in den Playoffs: 1,3 Punkte und 0,2 Rebounds bei 56,3 Prozent aus dem Feld in 4,3 Minuten (15 Spiele) © getty 11/34 Sein Stern als Defensiv-Ass ging erst später in Memphis so richtig auf, als er es sechsmall ins All-Defensive Team schaffte (3x First Team). In den Playoffs 2008 kam er nicht über Kurzeinsätze hinaus. © getty 12/34 GLEN DAVIS (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 2,3 Punkte und 1,5 Rebounds bei 41,2 Prozent aus dem Feld in 8,1 Minuten (17 Spiele) © getty 13/34 Auch "Big Baby" sollte erst später eine größere Rolle in der Liga einnehmen. In seiner Rookie-Saison kaum gefragt, in den Folgejahren beispielsweise beim Finals-Run 2010 aber ein wichtiger Backup-Big für die Kelten. © getty 14/34 EDDIE HOUSE (Guard) - Stats in den Playoffs: 2,5 Punkte und 1,0 Rebounds bei 30,4 Prozent aus dem Feld und 35,5 Prozent von der Dreierlinie in 7,9 Minuten (21 Spiele) © getty 15/34 Zunächst bekam er nur Kurzeinsätze, in den Finals war er nach der Rondo-Verletzung aber zur Stelle, u.a. mit 11 Punkten und wichtigen Treffern in Spiel 4. Seine Wurfqualitäten machten ihn Zeit seiner Karriere zu einem guten Rollenspieler. © getty 16/34 SAM CASSELL (Guard) - Stats in den Playoffs: 4,5 Punkte und 1,2 Assists bei 33,3 Prozent aus dem Feld und 21,4 Prozent von der Dreierlinie in 12,6 Minuten (21 Spiele) © getty 17/34 Für den damals 38-Jährigen war es die Abschiedstournee auf der NBA-Bühne. Stieß erst im März zum Team, nachdem er von den Clippers entlassen wurde. In limitierten Minuten sammelte er in den Playoffs tonnenweise Abschlüsse, ohne echtes Wurfglück. © getty 18/34 LEON POWE (Center) - Stats in den Playoffs: 5,0 Punkte und 2,7 Rebounds bei 49,3 Prozent aus dem Feld in 11,7 Minuten (23 Spiele) © getty 19/34 Vier NBA-Spielzeiten und nur 4,3 Playoff-Punkte pro Partie stehen für den Big zu Buche. In Spiel 2 der Finals erwischte er aber einen Sahnetag: Career-High 21 Punkte! Seine Begründung für die Eintagsfliege: Er hatte Glücks-Cornflakes gefrühstückt. © getty 20/34 P.J. BROWN (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 2,9 Punkte und 2,4 Rebounds bei 46,4 Prozent aus dem Feld in 13,6 Minuten (25 Spiele) © getty 21/34 Mit 38 Jahren war Brown bereits im Spätherbst seiner Karriere angelangt, nach den Finals beendete er seine Laufbahn. Seine physische Spielweise half gerade defensiv, am anderen Ende des Courts hatte er aber nicht viel beizutragen. © getty 22/34 JAMES POSEY (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 6,7 Punkte und 3,6 Rebounds bei 43,7 Prozent aus dem Feld und 39,8 Prozent von der Dreierlinie in 22,0 Minuten (26 Spiele) © getty 23/34 Zwei Jahre zuvor holte er bereits mit Miami den Titel, 2008 spielte er an beiden Enden des Courts eine gute Rolle. Starke Defense gegen Kobe, auf der anderen Seite mit wichtigen Buckets. Pierce bezeichnete ihn später als den "stillen Helden" des Teams. © getty 24/34 STARTER - RAJON RONDO (Point Guard) - Stats in den Playoffs: 10,2 Punkte, 6,6 Assists und 4,1 Rebounds bei 40,7 Prozent aus dem Feld und 25,0 Prozent von der Dreierlinie in 32,0 Minuten (26 Spiele) © getty 25/34 Verstauchte sich in Spiel 3 der Finals den Knöchel und hatte in L.A. Probleme. Doch ansonsten half er dem Team bereits als Sophomore mit seinem überragenden Basketball-IQ als Floor General und als Verteidiger. Verteilte 16 Assists in Spiel 2 gegen LAL. © getty 26/34 RAY ALLEN (Shooting Guard) - Stats in den Playoffs: 15,6 Punkte und 3,8 Rebounds bei 42,8 Prozent aus dem Feld und 39,6 Prozent von der Dreierlinie in 38,0 Minuten (26 Spiele) © getty 27/34 Der Scharfschütze schoss nach anfänglichen Problemen mit seinem Wurf gegen die Lakers schließlich alle Lichter aus. Dazu hervorragende Defense. Jahre später vergraulte er seine Teamkollegen aber mit dem Wechsel zum Rivalen nach Miami. © getty 28/34 PAUL PIERCE (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 19,7 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,6 Assists bei 44,1 Prozent aus dem Feld und 36,1 Prozent von der Dreierlinie in 38,1 Minuten (26 Spiele) © getty 29/34 Sein legendäres Rollstuhl-Game in den Finals, seine Buckets auf dem Weg zum Comeback-Sieg in Spiel 4 oder die Defense gegen Kobe. Pierce lieferte denkwürdige Finals ab und wurde als MVP der Finalserie ausgezeichnet. © getty 30/34 KEVIN GARNETT (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 20,4 Punkte und 10,5 Rebounds bei 49,5 Prozent aus dem Feld in 38,0 Minuten (26 Spiele) © getty 31/34 "Anything is possible!", schrie er nach dem Titelgewinn in die Mikrofone. Nach zwölf relativ erfolglosen Saisons in Minnesota endlich ganz oben angekommen. Als defensiver Anker enorm wichtig, auch wenn sein Wurf in den Finals nicht fallen wollte. © getty 32/34 KENDRICK PERKINS (Center) - Stats in den Playoffs: 6,6 Punkte, 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 58,5 Prozent aus dem Feld in 25,2 Minuten (25 Spiele) © getty 33/34 Defensiv stark, offensiv aber kaum ein Faktor. Das sollte sich über seine weitere Karriere durchziehen. Die Akteure werden auch heute nicht müde zu betonen, dass diese Starting Five in voller Mannstärke nie eine Playoff-Serie verloren hat. © getty 34/34 HEAD COACH - DOC RIVERS: Zuvor nicht unumstritten, mit seiner neuen Big Three und dem teamorientierten "Ubuntu"-Konzept (zu Deutsch etwa "Menschlichkeit") aber erfolgreich. 2010 erreichte er mit Boston erneut die Finals, scheiterte aber an Kobes Rache.

NBA Mailbag: (Fast) jeder Contender ist ein fragiles Gebilde

Findet Boston einen geeigneten Horford-Ersatz, wenn es soweit ist? Kann es den auslaufenden Vertrag von Grant Williams verlängern? Findet Coach Ime Udoka eine Lösung für den häufigen Einbruch der Offense in engen Spielen? Wenn alles ineinander klickt, dann sind die Celtics enorm gefährlich. Aber wenn nicht ...

Den Heat hat in den Ost-Finals nicht viel gefehlt, genauso wenig den Bucks in der zweiten Playoff-Runde - denen immerhin der zweitbeste Offensivspieler gefehlt hat. Die Nets werden mit Kevin Durant, Irving und Ben Simmons so schnell nicht aufgeben, die Sixers wollen mit Joel Embiid und James Harden endlich ganz nach oben. Dahinter scharen junge Teams wie die Cavs, Bulls oder Raptors mit den Hufen.

In der Eastern Conference wie in der gesamten Association wird einem in den kommenden Jahren nichts geschenkt. Auch wenn die Zukunft der Celtics aktuell sehr rosig aussieht, die nächste Chance auf den Titel ist nicht garantiert.