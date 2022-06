NBA Finals - Golden State Warriors hoffen auf Befreiungsschlag von Jordan Poole gegen Boston: Das hat er Stephen Curry schon voraus

Jordan Poole setzte in Spiel 2 das Sahnehäubchen auf einen von Stephen Curry und der Warriors-Defense geprägten dritten Durchgang. Golden State hofft nach zuvor sechs katastrophalen Vierteln auf einen Befreiungsschlag des dritten Splash Brothers - denn die eigentliche Nummer zwei bleibt ein Schatten seiner Selbst.

Dieses tückische Grinsen machte sich auf Stephen Currys Gesicht breit. Dieses Grinsen, das aussagt: Meine lieben Gegner, ihr habt Probleme. Aber so richtig. Um ihn herum spielte das Chase Center verrückt, die Warriors-Bank sprintete nach dem Ertönen des Buzzers Handtuch-wedelnd auf den Court - nur interessierte sich keiner für den originalen Splash Brother.

Stattdessen waren alle Augen auf Jordan Poole gerichtet. Er stolzierte über das Parkett, sein Gesichtsausdruck spiegelte eine Mischung aus purem Swagger und doch einem Hauch eigener Verwunderung wider. Bis dann spätestens Curry seinen Teamkollegen mit seinem fetten Grinsen angesteckte.

Aus Curry kam der Stolz des "großen Bruders" heraus, wie der ehemalige NBA-Star Jamal Crawford die Szene auf Twitter kommentierte. Curry hatte zuvor ein abermals dominantes drittes Viertel der Dubs mit 14 Zählern angeführt, den Schlusspunkt setzte aber Poole.

Sein Dreier mit herunterlaufender Uhr fast von der Mittellinie riss die Fans endgültig aus ihren Sitzen und stellte auf +23 in Spiel 2 der NBA Finals. "Das war natürlich ein wichtiger Wurf, um das Publikum ins Spiel reinzuholen. Das war der Dagger auf dieses großartige dritte Viertel", freute sich Curry. Er hofft aber, dass dieser Dreier noch viel mehr war. Eine Befreiung in gewisser Weise.

Jordan Poole in den Finals: Sechs Viertel Anlaufzeit

Es hat deutlich mehr als sechs Viertel gebraucht, bis Poole in diesen Finals angekommen ist. Nachdem der 22-Jährige in der ersten Runde gegen Denver erstmals auf der Playoff-Bühne für Furore sorgte, zeigte er in den folgenden Runden gegen Memphis und Dallas vermehrt Licht und Schatten. In den ersten eineinhalb Spielen der Finals war er erst recht kein positiver Faktor.

9 Punkte bei 2/7 aus dem Feld und ein Plus/Minus von -19 stand zum Auftakt gegen die Celtics zu Buche, zudem sah er sich defensiv den ständigen Attacken der Gäste fast wehrlos ausgesetzt. In Spiel 2 schien sich dieser Trend zu bestätigen. Poole hatte Probleme mit Bostons Physis, er verfehlte Würfe, wurde zweimal am Ring abgeräumt, verpasste Rotationen. 3 Zähler bei 1/5 FG in Halbzeit eins seine Ausbeute. In den letzten acht Minuten vor dem Pausentee sah er gar keine Sekunde mehr auf dem Court, stattdessen klaute der starke Gary Payton II ihm die Einsatzzeit.

Letztlich war das nur konsequent von Coach Steve Kerr. Wenn Poole seine defensiven Defizite nicht mit explosionsartiger Offense wettmachen kann, ist er in dieser Serie kaum spielbar. Nach dem Seitenwechsel wurde man deshalb lange Zeit das Gefühl nicht los, dass der Abend für den Shooting Guard ohne sein Shooting sogar komplett gelaufen sein könnte. Ganze 10:41 Minuten schmorrte Poole im dritten Viertel auf der Bank, während Golden State nach und nach das berühmt-berüchtigte Drittes-Viertel-Programm durchzog.

Dann hatte Kerr doch noch ein Erbarmen und er sollte es nicht bereuen. Knapp 30 Sekunden vor dem Ende des Durchgangs bestrafte Poole die Drop Coverage von Celtics-Big Daniel Theis von Downtown. Kurz darauf folgte der Buzzerbeater vom Parkplatz. "Ich wollte einfach aggressiv sein", sagte Poole. "Steph und ich haben darüber im Training gesprochen, es war nur eine Frage der Zeit, bis einer von uns einen Halfcourt-Shot versenkt."

Finals-Noten: Boston wird abgestraft - aber auch eine 5 bei den Warriors! © getty 1/22 Die Warriors haben mit einem Blowout-Sieg in Spiel 2 der NBA Finals zurückgeschlagen. Dennoch gab es auch bei den Dubs einen Totalausfall. Bei Boston erreichten derweil nur zwei Spieler ansatzweise Normalform. Die Noten. © getty 2/22 WARRIORS - STEPHEN CURRY (Starting Point Guard): Zur Halbzeit stand der Chefkoch bei 15 Zählern, diese Ausbeute verdoppelte er im dritten Viertel fast. Curry befeuerte so den entscheidenden Warriors-Run, Boston fand kein Mittel. Note: 1,5. © getty 3/22 KLAY THOMPSON (Starting Shooting Guard): Der schwächste Warrior. Viele seiner Würfe waren nicht im Flow der Offense, wieder einmal wollte er sein Glück erzwingen. Auch in der Garbage Time konnte er sich kein Selbstvertrauen holen (4/19 FG). Note: 5. © getty 4/22 ANDREW WIGGINS (Starting Small Forward): Es lief bei weitem nicht alles rund (4/12 FG), doch defensiv war er wieder einmal zur Stelle und mit seiner Arbeit unter den Brettern ermöglichte er zweite Chancen. Dazu fiel immerhin der Dreier (2/3). Note: 3,5. © getty 5/22 DRAYMOND GREEN (Starting Power Forward): Von der ersten Sekunde an spielte er mit immensem Feuer, was einerseits seine Teamkollegen anzustecken schien. Andererseits wandelte er dadurch am Rande eines zweiten Technischen Fouls. Note: 3. © getty 6/22 KEVON LOONEY (Starting Center): Gemeinsam mit Curry und Porter Jr. verzeichnete der Center das beste Plus/Minus der Partie (+24). War meistens zur richtigen Zeit am richtigen Ort, profitierte offensiv im Dunker-Spot von Currys Vorlagen. Note: 2,5. © getty 7/22 BANK - JORDAN POOLE (Backup Guard): Halbzeit eins war sehr schwach. Einige Mal wurde er geblockt, dann erzwang er schlechte Abschlüsse. Doch im dritten Viertel fand er endlich seinen Rhythmus, 14 seiner 17 Punkte erzielte er in Hälfte zwei. Note: 3,5. © getty 8/22 OTTO PORTER JR. (Backup Forward): Die Lineups um Porter funktionierten gerade im dritten Viertel, auch wenn der 29-Jährige selbst ein eher unauffälliges Spiel ablieferte. Schnappte sich aber 3 Steals, offensiv trug er nur einen Dreier bei. Note: 3. © getty 9/22 GARY PAYTON II (Backup Guard): Bei seinem Comeback lieferte er das erwartete Programm: Defensiv war Payton II sehr aktiv, auf der anderen Seite zögerte er nicht mit seinem Wurf (7, 3/3 FG). Hatte definitiv einen positiven Einfluss. Note: 2,5. © getty 10/22 NEMANJA BJELICA (Backup Forward): Das galt auch für Bjelica, der erstmals in der Serie "richtige" Minuten sah. Zwar wurde er defensiv attackiert, stand zumeist aber seinen Mann. Sammelte ansonsten 6 Punkte und 5 Rebounds. Note: 2,5. © getty 11/22 Steve Kerr brachte in der Garbage Time noch Moses Moody, Jonathan Kuminga, Damion Lee und Juan Toscano-Anderson zum Einsatz. Keiner von ihnen spielte jedoch genug für eine Note. © getty 12/22 CELTICS - MARCUS SMART (Starting Point Guard): Als Playmaker enttäuschte er in Spiel 2 komplett. Seinen 5 Assists standen ebenso viele Turnover gegenüber, die Ballverluste machten Boston generell schwer zu schaffen. Auch sein Wurf fiel nicht. Note: 5. © getty 13/22 JAYLEN BROWN (Starting Shooting Guard): Quasi Spiel 1, nur umgedreht. Brown war dieses Mal zu Beginn unglaublich heiß, nach seinen 13 Punkten im ersten Viertel kamen aber nur noch 4 Zählerchen hinzu. Am Ende stand er bei 5/17 aus dem Feld. Note: 4. © getty 14/22 JAYSON TATUM (Starting Small Forward): Im Laufe der Saison hat der All-Star mehrere starke Bounce-Back-Games gezeigt, so auch in Spiel 2 nach seinem schwachen Scoring-Auftakt. Allerdings schien seine Schulter ihn zu beeinträchtigen - und: -36! Note: 2,5. © getty 15/22 AL HORFORD (Starting Power Forward): Unauffällige Partie von einem der Helden aus Spiel 1. Es dauerte bis ins dritte Viertel, bis er in der Offense überhaupt mal einen Abschluss verzeichnete. Die 2 Punkte waren dann insgesamt deutlich zu wenig. Note: 4. © getty 16/22 ROBERT WILLIAMS (Starting Center): Positiv: mehrere Highlight-Blocks. Negativ: die Beweglichkeit ist einfach nicht da. Der Center ist wegen des angeschlagenen Knies nicht die Macht aus der regulären Saison. Spielte nur 14 Minuten. Note: 4. © getty 17/22 BANK - DERRICK WHITE (Backup Guard): Neben Tatum in Halbzeit eins noch der beste Celtic. Defensiv gegen Curry anfangs erneut bärenstark, allerdings wollte der Jumper nicht so wie in Spiel 1. Am Ende stand er bei 4/13 FG. Note: 3. © getty 18/22 GRANT WILLIAMS (Backup Forward): Ähnlich wie in Spiel 1 hatte der Big defensiv Probleme. Ansonsten steuerte er nur 6 Punkte und jeweils 1 Rebound sowie Assist bei. Das war zu wenig. Note: 4,5. © getty 19/22 PAYTON PRITCHARD (Backup Guard): Viel Einsatz, wenig Ertrag. Seine einzigen Punkte erzielte er in der Garbage Time, defensiv setzte er sich immerhin ordentlich zur Wehr. Doch Boston braucht vor allem sein Shooting, das war in Spiel 2 nicht da. Note: 4. © getty 20/22 DANIEL THEIS (Backup Center): Das persönliche Highlight des Deutschen war ein Monsterblock gegen Poole, gerade in Halbzeit eins schenkte er den Kelten solide Minuten. Allerdings bestrafte Curry wieder einmal seine Drop Coverage. Note: 3,5. © getty 21/22 AARON NESMITH (Backup Forward): Der Forward durfte früh im vierten Viertel ran und lieferte immerhin noch etwas Energie und einzelne gute Plays (4 Punkte, 2 Assists, 2 Rebounds). Die Wende konnte er aber natürlich auch nicht mehr einleiten. Note: 3. © getty 22/22 In der ausgedehnten Garbage Time ließ Ime Udoka noch Luke Kornet, Malik Fitts, Nik Stauskas und Sam Hauser für einige Minuten auf den Court. Sie alle bekommen keine Note, immerhin trafen drei von ihnen noch jeweils einen Dreier.

Warriors: Das hat Poole selbst dem Chefkoch voraus

Der Youngster ist der Glückliche, der vorlegen konnte. Curry - im dritten Viertel selbst "atemberaubend", wie Coach Kerr bescheinigte - erzählte von einem Halfcourt-Shot-Wettbewerb im Training zwischen den beiden Backcourt-Partnern. Aber: "Wenn du im Spiel triffst, zählt das auch. Er hat heute also die Führung übernommen", scherzte Curry.

Poole hat seinem teaminternen Vorbild noch anderweitig etwas voraus. Endlich in seinem Rhythmus angekommen, schweißte er in der Garbage Time einen Mitteldistanzwurf sowie zwei weitere Dreier durch die Reuse. Am Ende hatte er 5 erfolgreiche Distanzwürfe vorzuweisen (9 Versuche, 17 Punkte), damit ist er der jüngste NBA-Spieler der Geschichte, der so viele Dreier in einem Finals-Spiel trifft.

Curry beobachtete, dass sein Teamkollege "ein bisschen kontrollierter" spielte als noch in Spiel 1. Auch Draymond Green ging mit seinem Lob in diese Richtung: "Er ist nie ins Wanken gekommen, das ist wichtig. Er hat seinen Kurs beibehalten und hat es nicht erzwungen." Und Coach Kerr meinte: "Je tiefer wir in die Playoffs kommen, desto besser werden die Konkurrenten und die Verteidigungen. Man muss sich ein wenig anpassen, sowohl als Team als auch als Individuum."

Poole hat gegen Bostons Defense Schwierigkeiten, am Korb abzuschließen (0/4 in der Zone in Spiel 2). Die Celtics seien "extrem lang" und hätten "viele Shotblocker", so Poole, sicherlich auch unter dem Eindruck seiner geblockten Korbleger in Spiel 2. Er müsse Wege finden, die letzte Verteidigungslinie zu umgehen. Eine Option wäre die Midrange, wo sich in der Drop Coverage der Gäste ab und an Platz bot, oder eben der Dreier - zum Beispiel nach einem High Pick'n'Roll, aus dem sowohl Curry als auch Poole in Spiel 2 Erfolg hatten. Dafür muss aber eben der Jumper fallen.

© getty Ist Jordan Poole in Spiel 2 der Finals gegen Boston der Befreiungsschlag gelungen?

Warriors-Youngster Poole: Welcher Splash Brother hilft Curry?

Für Golden State wäre es enorm wichtig, wenn Poole seine Leistungen aus Spiel 2 in den kommenden Partien bestätigen könnte. So sehr der Erfolg oder Misserfolg auch von Curry und Greens Defense abhängen mag, es braucht jemanden, der offensiv etwas Last schultern kann. Klay Thompson war dazu bislang nicht in der Lage (10/33 FG und 4/15 Dreier in zwei Finals-Partien), Andrew Wiggins tauchte in Spiel 2 in der Offense ebenfalls teilweise ab.

Aber kann Poole diese Rolle wirklich konstant füllen? Bostons Defense macht den Guards das Leben so schwer wie kein anderer Gegner, sie werden in Spiel 3 vor eigenem Publikum (Donnerstag, ab 3 Uhr live auf DAZN) wieder vermehrt den Fokus auf Poole legen, vor allem in den Curry-losen Minuten. Sie werden ihn defensiv weiter jagen. Und es ist nicht so, dass der Dubs-Guard nun komplett heiß gelaufen wäre. Auch im vierten Viertel ließ er noch einige gute Möglichkeiten liegen.

Das Vertrauen von Coach Kerr scheint nach diesem Auftritt aber wieder gefestigt zu sein. "Jordan ist immer noch ein sehr junger Spieler, er lernt nebenher noch viel dazu. Trotzdem hatte er bereits eine großartige Saison. Er ist so talentiert und so selbstbewusst, dass ich fest daran glaube, dass er eine Lösung findet", schwärmte er. "Heute hat er es schon sehr gut geschafft, seinen Weg zu finden."

Aggressiv bleiben und versuchen, die richtigen Plays zu machen - so simpel lautet Pooles Zauberformel für die kommenden Partien, in denen Golden State den Heimvorteil zurückerobern muss. Sollte Thompson weiter kalt bleiben, wird auch Pooles Händchen darüber entscheiden, wer als Sieger aus diesen Finals herausgeht.

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (1-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 108:120 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 107:88 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 5 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics - 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors - 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics -

*falls nötig