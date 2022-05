NBA News: Sacramento Kings holen Mike Brown als neuen Head Coach

Die Sacramento Kings haben offenbar ihren neuen Head Coach gefunden. Wie ESPN berichtet, hat sich die Franchise mit Mike Brown auf einen Vierjahresvertrag geeinigt.

Brown soll bei den Kings die Playoff-Durststrecke beenden: Seit 16 Jahren wartet Sacramento auf eine Teilnahme an der Postseason, so lange musste in der NBA-Historie noch nie ein Team warten.

Brown wird die Rolle erst übernehmen, nachdem die aktuelle Postseason beendet ist. Derzeit fungiert der 52-Jährige noch als Assistant Coach an der Seite von Steve Kerr bei den Golden State Warriors.

Zuvor hatte Brown unter anderem schon für die Cleveland Cavaliers und die Los Angeles Lakers als Head Coach gearbeitet. 2007 wurde er als Coach of the Year ausgezeichnet, nachdem er die Cavs um den jungen LeBron James in die NBA Finals geführt hatte.