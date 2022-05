NBA Playoffs: Warriors-Coach Steve Kerr vergleicht Mavs mit Houston Rockets und Doncic mit Harden

Die Golden State Warriors haben vor dem Duell mit den Dallas Mavericks großen Respekt vor Luka Doncic. Head Coach Steve Kerr verglich den Slowenen mit James Harden, als dieser noch für die Houston Rockets auflief.

"Dass Dallas gewonnen hat, hat mich nicht schockiert, weil sie ein starkes Team sind", sagte Warriors-Coach Steve Kerr auf die Frage, ob er überrascht gewesen sei, dass die Warriors in den Conference Finals nicht auf die Phoenix Suns treffen werden. "Die Differenz war natürlich schockierend, so etwas erwartet man nicht, aber es war eines dieser Spiele."

Kerr sprach von den Mavericks weiter in den höchsten Tönen und nannte es ein "perfektes Spiel", welches Dallas in Phoenix spielte. "Sie werden bei uns in Spiel 1 mit jeder Menge Selbstvertrauen antreten", ist sich der dreifache Meister-Trainer der Warriors sicher.

Die Warriors schlugen auf ihrem Weg in die Conference Finals zunächst Denver (4-1) und dann Memphis (4-2), die Mavericks seien nun jedoch ein anderes Kaliber. Kerr glaubt dennoch, dass sein Team vorbereitet sein wird, auch weil der Kern um Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green in der Vergangenheit bereits gegen ähnliche Gegner gespielt hat.

Warriors-Coach: Doncic ist wie James Harden

"Ich glaube, dass Dallas sehr ähnlich zu den Rockets-Teams ist, welche wir in den vergangenen Jahren bespielt haben", sagte Kerr. "Sie haben fünf Shooter und mit Jalen Brunson, Spencer Dinwiddie und Luka Doncic drei Spielmacher auf dem Feld." Vor allem vor dem Five-Out-Lineup der Mavs hat Kerr großen Respekt, er nannte es eine "einzigartige Gefahr".

Das gilt vor allem, wenn Doncic mit auf dem Feld steht. "Doncic ist ein unglaublicher Spieler, der dich auf so viele Arten und Weisen schlagen kann", erklärte Kerr weiter. "Er ist damit sehr ähnlich zu James Harden in dieser Hinsicht. Wir stehen vor einer großen Aufgabe."

In der Regular Season hatten die Mavericks die Nase vorn, sie gewannen drei der vier Vergleiche. In dieser Serie haben die Warriors jedoch den Heimvorteil, weil sie ein Spiel mehr als die Texaner gewannen. Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr (live auf DAZN) statt.

Warriors vs. Mavericks: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 19. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 2 21. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 3 23. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 4 25. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 5* 27. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 6* 29. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 7* 31. Mai 2 Uhr Golden State Warriors Golden State Warriors

*falls nötig