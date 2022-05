NBA Playoffs - Golden State Warriors, News und Gerüchte: Kevon Looney wird wohl gegen Mavericks starten

Noch ist unklar, wer der fünfte Starter der Golden State Warriors zum Auftakt gegen die Dallas Mavericks sein wird. Head Coach Steve Kerr wollte sich nicht in die Karten schauen lassen, gab aber dennoch kleine Hinweise. Otto Porter Jr. steht vor der Rückkehr.

Spiel 1 der Serie findet in der Nacht auf Donnerstag um 3 Uhr deutscher Zeit (live auf DAZN) statt.

Warriors: Otto Porter Jr. kann spielen

Die Stars sind zwar alle fit, dennoch haben die Warriors vor der Serie mit Dallas einige Verletzungssorgen. Gary Payton II zog sich in Spiel 2 in Memphis einen Ellenbogenfraktur zu, Andre Iguodala verpasste die Serie gegen die Grizzlies mit Problemen im Nacken komplett. Dazu fehlte mit Otto Porter Jr. in Spiel 6 ein weiterer Forward mit Schmerzen im Fuß.

Zumindest bei Porter besteht nun aber Hoffnung, dass er zum Auftakt der Conference Finals einsatzbereit ist. Die Warriors listeten den 28-Jährigen als "probable" auf dem Injury Report und Warriors-Coach Steve Kerr verriet, dass Porter am Montag ganz normal mit dem Team trainieren konnte.

Warriors: Looney wird wohl der fünfte Starter sein

Die Warriors haben ihre perfekte Starting Five noch immer nicht gefunden, in der Serie mit Memphis probierte Head Coach Steve Kerr neben Stephen Curry, Klay Thompson, Andrew Wiggins und Draymond Green in Jordan Poole, Rookie Jonathan Kuminga sowie Kevon Looney gleich drei verschiedene Spieler aus. Es deutet nun vieles darauf hin, dass Loooney, der sich in Spiel 6 gegen die Grizzlies 22 Rebounds schaffte, auch gegen Dallas starten wird.

"Loon wird für uns eine wichtige Rolle spielen", sagte Kerr nach einer Trainingseinheit der Warriors. "Er hat während der Saison gegen Dallas gut gespielt. Wir werden sehen, was das nun für unsere Rotationen und Startaufstellungen bedeutet." In den Playoffs spielte Looney durchschnittlich 16,2 Minuten, in dieser Zeit legte der Big Man 4,0 Punkte und 6,4 Rebounds bei 62,5 Prozent aus dem Feld auf.

Warriors vs. Mavs: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts 1 19. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 2 21. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 3 23. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 4 25. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 5* 27. Mai 3 Uhr Golden State Warriors Dallas Mavericks 6* 29. Mai 3 Uhr Dallas Mavericks Golden State Warriors 7* 31. Mai 2 Uhr Golden State Warriors Golden State Warriors

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

*falls nötig