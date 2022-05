NBA News, Los Angeles Lakers: Drei Finalisten für Posten des Head Coaches

Die Los Angeles Lakers haben den Kandidatenkreis bei ihrer Suche nach einem neuen Head Coach offenbar auf drei Finalisten eingeschränkt. Nun sollen im nächsten Schritt persönliche Gespräche in L.A. mit den Kandidaten stattfinden.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, haben die Lakers dazu den aktuellen Assistant Coach der Milwaukee Bucks Darvin Ham, Warriors-Assistant Kenny Atkinson sowie den ehemaligen Head Coach der Portland Trail Blazers Terry Stotts eingeladen. Das deckt sich mit Informationen von ESPN-Insider Adrian Wojnarowski.

Ham ist bereits seit 2018 an der Seitenlinie in Milwaukee und bereits seit 2013 unter Head Coach Mike Budenholzer tätig. In der Vergangenheit galt der 48-Jährige schon häufiger als aussichtsreicher Kandidat auf einen Head-Coaching-Posten. Auch bei den Charlotte Hornets wird er als Kandidat gehandelt.

Die anderen beiden Finalisten bringen bereits Erfahrungen als Head Coach mit. Nach kurzen Stationen bei den Hawks und Bucks führte Stotts von 2012 bis 2021 die Trail Blazers in acht von neun Jahren in die Playoffs, allerdings kam er nur dreimal über die erste Runde hinaus. Er gilt als offensiv-orientierter Coach und soll ein gutes Verhältnis zu seinen Star-Spielern pflegen.

Atkinson erarbeitete sich in vier Jahren als Head Coach der Brooklyn Nets, die sich damals noch im Rebuild befanden, einen guten Ruf innerhalb der Liga. Einmal schaffte er es mit den Nets in die Playoffs, im Anschluss an dieses Kapitel war er als Assistant bei den Clippers und nun bei den Warriors tätig.

Nach der Entlassung von Frank Vogel wurden angeblich sechs Kandidaten als potenzielle Nachfolger interviewt, darunter der ehemalige Warriors-Coach Mark Jackson und Raptors-Assistant Adrian Griffin. Im nächsten Schritt des Interview-Prozesses wird nun auch Teambesitzerin Jeanie Buss an den Gesprächen teilnehmen.