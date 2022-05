NBA Mailbag zu den Playoffs 2022: Wir beantworten Eure Fragen!

Die NBA Playoffs sind in vollem Gange - höchste Zeit für eine neue Ausgabe des SPOX-Mailbags! Wir beantworten Eure Fragen zur besten Basketballliga der Welt. Was wollt Ihr wissen?

Nur noch acht Teams sind im Kampf um die Larry O'Brien Trophy übrig, die Conference Semifinals haben schon jetzt für eine Menge Spannung und Spektakel gesorgt. Im Osten liefern sich die Bucks und Celtics ein packendes Duell, seit der Rückkehr von Joel Embiid mischen auch die Sixers in der Serie gegen Miami wieder kräftig mit.

In der Western Conference ärgern die Dallas Mavericks den Top-Seed aus Phoenix eindrucksvoll, nachdem Luka Doncic und Co. eigentlich schon mit 0-2 in Rückstand gerieten. Die jungen Grizzlies versuchen derweil gegen das neue Drei-Guard-Lineup der Golden State Warriors zu bestehen.

Wer sich am Ende die NBA-Krone aufsetzen darf, scheint Stand jetzt noch komplett offen zu sein. Doch was sind aktuell die großen Fragen, die Euch beschäftigen? Für die nächste Ausgabe des NBA Mailbags könnt Ihr diese Fragen jetzt stellen!

Das geht ganz einfach: Entweder Ihr schreibt Eure Fragen zu den Playoffs 2022 und zur anstehenden Offseason hier in die Kommentare oder Ihr wendet Euch bei Twitter direkt an Ph_Jakob.

Ende der Woche beantworten wir eine Auswahl der besten Fragen hier bei SPOX im NBA Mailbag. Im Voraus sagen wir schon einmal herzlichen Dank!