NBA Finals, Übertragung live im TV und Livestream: So seht Ihr Golden State Warriors vs. Boston Celtics

In der NBA steht die spannendste Phase der Saison bevor. In den Finals kämpfen die Golden State Warriors und die Boston Celtics um den Titel der Saison 2021/22. Wie Ihr die Finalserie live im TV und Livestream sehen könnt, zeigt Euch SPOX.

Mit einem 100:96-Zittersieg im siebten Spiel der Eastern Conference Finals haben sich gestern Nacht die Boston Celtics gegen die Miami Heat das Ticket für die NBA-Finals gesichert. Damit kämpft die traditionsreiche Franchise aus Massachusetts seit 2010 endlich wieder um eine Meisterschaft. Bei einem Triumph würden die Celtics wieder zum alleinigen Rekordchampion aufsteigen. Nach dem Meistertitel der Los Angeles Lakers 2020 teilen sich die beiden Teams mit jeweils 17 Meisterschaften die Krone.

In den Finals kriegen es Eastern-Conference-MVP Jayson Tatum und Co. mit den Golden State Warriors zu tun, die nach dem 4:1 gegen die Dallas Mavericks in den Western Conference Finals bereits seit mehreren Tagen als Finalteilnehmer feststanden. Für die Warriors sind es die sechsten Finals seit der Saison 2014/15, in dieser Zeit konnten sie drei von fünf Finals gewinnen.

© getty Stephen Curry hat mit den Warriors die Larry O'Brien Trophy bereits dreimal gewinnen können.

Spiel 1 der Finals 2022 findet in der Nacht auf Freitag, den 3. Juni, statt und wird um 3 Uhr deutscher Zeit im Chase Center in San Francisco, Kalifornien, eröffnet. Die Warriors haben wegen der besseren Bilanz in der Regular Season Heimvorteil. Falls die Serie also das siebte Spiel erreicht, wird sie in San Francisco beendet. Die Finalspiele werden im Drei-Tages-Takt absolviert. Spiel 2 steigt also in der Nacht auf Montag, den 6. Juni.

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit (MEZ) Heim Auswärts 1 Freitag, 3. Juni 3.00 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 2 Montag, 6. Juni 2.00 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 3 Mittwoch, 9. Juni 3.00 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 4 Samstag, 11. Juni 3.00 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 5 (falls notwendig) Dienstag, 14. Juni 3.00 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics 6 (falls notwendig) Freitag, 17. Juni 3.00 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors 7 (falls notwendig) Montag, 20. Juni 2.00 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics

NBA Finals, Übertragung live im TV und Livestream: So seht Ihr Golden State Warriors vs. Boston Celtics

Wie auch während der ganzen NBA-Playoffs 2022 ist der Streamingdienst DAZN auch für die Übertragung der Finals zuständig. Im Gegensatz zu den Runden davor wird im Finale außerdem jedes einzelne Spiel live und in voller Länge gezeigt. Alle Duelle werden dabei von einem deutschsprachigen Kommentatoren-Team begleitet. Vor jedem Spiel wird es eine Vorberichterstattung geben, die mindestens 15 Minuten lang ist. In dieser Zeit stimmen Euch Kommentator und Experte auf das Spektakel ein. Sollte die Serie länger als vier Spiele dauern, wird DAZN auch die Spiele 5, 6 und 7 übertragen.

In Bezug auf US-Sport ist die NBA nicht die einzige amerikanische Profiliga, die das "Netflix des Sports" im Livestream anbietet. Auch die NFL, die sich aktuell in der Off-Season befindet, ist Teil des Repertoires von DAZN. Zum Livestream-Angebot gehören jedoch auch eine Menge anderer Sportarten dazu: Fußball, Tennis, Handball, Darts, Motorsport, Radsport, MMA, Boxen, Wrestling und viele mehr.

Um all dies bei DAZN abrufen zu können, wird jedoch ein Abonnement benötigt. Dieses kostet Euch entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr - je nachdem, für welches Ihr Euch entscheidet.

NBA Finals, Übertragung live im TV und Livestream: So seht Ihr Golden State Warriors vs. Boston Celtics - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

