NBA Finals - Boston Celtics vor dem Duell mit den Warriors: Selbst Pop weinte diesem Coach nach

Die Boston Celtics sind zum ersten Mal seit 2010 zurück in den NBA Finals und kämpfen um Championship Nummer 18. Großen Anteil am Erfolg hat auch Ime Udoka. Dabei war der Start in seine erste Saison als Head Coach alles andere als einfach - wie eigentlich sein ganzes Leben.

Alles begann mit einem Beben, das nicht nur die Celtics-Welt überraschte. Anfang Juni 2021 trat Danny Ainge, langjähriger Head of Basketball Operations, bei den Kelten zurück und übergab den Staffelstab an den damaligen Head Coach Brad Stevens weiter. Trotz der enttäuschenden Seuchensaison 2020/21 hatten viele diesen Schritt nicht kommen sehen, Stevens war als Trainer eigentlich äußerst beliebt und gilt als Taktikfuchs.

Nach acht Jahren an der Seitenlinie in Boston hat Stevens immense Fußstapfen hinterlassen, die es von Ime Udoka zu füllen galt. Keine leichte Aufgabe, die nach wenigen Wochen in der neuen Spielzeit schon zu scheitern drohte. Die Mannschaft wirkte zu Saisonbeginn wie ein einziger Zankhaufen: Führungsspieler Marcus Smart warf den beiden Starspielern Jayson Tatum und Jaylen Brown Egoismus vor, Tatum reagierte eher dünnhäutig. Schwere Aufgaben für einen Rookie-Coach.

Doch Udoka ist es gewohnt, dass das Leben nicht immer leicht ist. Im Boston Globe erzählte seine Schwester, dass Udoka und die gesamte Familie früh mit Rassismus und Diskriminierung konfrontiert wurden. Sein Vater Vitalis Udoka kam aus Nigeria nach Oregon und verlor mehrere Jobs allein aufgrund seiner Hautfarbe.

Seine Mutter Agnes hoffte schon immer auf den Erfolg des Sohnes als Lösung für den finanziellen Notstand der Familie. Wenn nur eines der talentierten Kinder die NBA erreichen würde, wären alle Probleme gelöst, soll sie ihren Freundinnen erzählt haben. Probleme, für die der junge Ime Sunday Udoka nur Basketball als Ausweg sah.

Udoka: Basketball? "Für mich gibt es nichts Anderes"

Der 44-Jährige legte damals wie heute seinen kompletten Fokus auf das orangefarbene Leder. Als er im vergangenen Sommer nach seinen Hobbies außerhalb vom Basketball gefragt wurde, antwortete Udoka: "Für mich gibt es nichts Anderes." Es mag wie eine Phrase klingen, ist jedoch die ehrliche, harte Wahrheit des ersten amerikanisch-nigerianischen Head Coaches in der NBA. Basketball war schon immer seine Antwort.

"Wir waren arm. Es gab keinen Familienurlaub. Es gab nur Basketball", erinnerte sich Udoka an seine Kindheit. Seine Profi-Karriere begann holprig in der damaligen Development League (heute G-League) und mit nur vier Kurzeinsätzen bei seinem ersten NBA-Stopp bei den Lakers. Knieverletzungen machten ihm einen Strich durch die Rechnung, später arbeitete er Nachtschichten als Paketlieferant, um sich durchzuschlagen.

Nach mehreren Zehntagesverträgen gelang dem Forward 2006/07 in Portland endlich der Durchbruch. Seiner Breakout-Season wurde allerdings von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. Sein Vater starb kurz vor dem zweiten Saisonspiel an einem Herzinfarkt. 2011 starb auch seine Mutter an Krebs.

Trost fand der Trauernde im Basketball. "Ich ging schon am nächsten Tag wieder ins Training und alle sahen mich an: Was tust du hier?" Aber für Udoka ist Basketball das einzige Mittel, den Kopf auszuschalten und Dinge auszublenden. Das sei schon immer so gewesen, sagte er. Für die Trail Blazers startete er in jedem seiner 75 Spiele.

Celtics-Coach Udoka: Selbst Lehrmeister Pop weint ihm nach

Es reichte jedoch nicht für eine langlebige Profi-Karriere. Während seiner letzten Station in San Antonio lernte er unter Coach Gregg Popovich seine Liebe für den Trainerberuf kennen. Dorthin kehrte er 2012 als Assistent zurück, nachdem er seine aktive Laufbahn beendet hatte.

Bei Pop, genau wie bei seinen nächsten Stationen als Assistant in Philadelphia und Brooklyn, hinterließ er bleibenden Eindruck. Bei Udokas Wechsel zu Boston musste Popovich nach eigener Aussage weinen. Vor Freude, wohlgemerkt. Insgesamt neun Jahre war Udoka als Assistant tätig, in den Vorjahren entschieden sich unter anderem die Pistons, Pacers und Cavs gegen ihn, wie er bei Yahoo Sports verriet. "Ime hatte es auf viele Weisen schwer. Ich bin überglücklich für ihn", sagte der Spurs-Coach über seinen Schützling. "Er kann mit den Menschen reden."

Die Kommunikation ist die große Stärke Udokas. In der schwierigen ersten Saisonphase als Hauptverantwortlicher in Boston war es neben Smart auch immer der Head Coach, der seine Mannschaft wieder in die auf Spur bringen wollte. Auch gerne mal mit kritischen Aussagen und harten Ansagen. Die Spieler wollten genau diese Art von Coach, wie ESPN-Insider Adrian Wojnarowski später berichtete.

Der Erfolg gibt ihm recht. Anfang Januar stand Boston bei einer Bilanz von 18-21 und außerhalb der Playoff-Platzierungen. Nach dem Jahreswechsel stellten die Celtics aber das laut Net-Rating mit Abstand beste Team der Liga (+12,7). Boston katapultierte sich in Richtung Tabellenspitze, am Ende reichte es für Platz zwei mit 51 Siegen und 31 Niederlagen. Erwartungen übertroffen.

© getty Ime Udoka hat direkt in seiner ersten Saison als Head Coach der Boston Celtics die NBA Finals erreicht.

Celtics-Coach Udoka: "Es kann auch mal rauer zugehen"

Was Udokas Stil unter anderem besonders macht: Einen Superstar-Bonus erhält niemand. Daniel Theis erzählte bei SPOX: "Er zieht jeden zur Rechenschaft und spricht Fehler an, egal ob ich die mache, Grant Williams oder Jayson Tatum." Dabei kann es auch durchaus rauer zugehen. "Coach Udoka ist direkter in seiner Kommunikation (als Stevens, Anm. d. Red.). Bei ihm hörst du schon mal ein: 'Was zum Teufel machst du da?' oder 'Der Scheiß geht so nicht'", plauderte Theis aus dem Nähkästchen.

Das gute Verhältnis zu Tatum, Brown und Smart ist eine enorme Hilfe bei der Kommunikation. So gelang es Udoka, eine hervorragende Verteidigung zu etablieren, das haben die Nets, Bucks und Heat in diesen Playoffs zu spüren bekommen. Der Head Coach hat sein Defensivsystem nach dem schwachen Saisonstart umgestellt, nutzt Center Robert Williams als eine Art Free Safety und lässt seine Mannen viel switchen mit viel körperlichem Einsatz.

Das betrifft auch die beiden Jays. Ausruhen in der Verteidigung steht für die Starspieler Tatum und Brown nicht auf der Agenda. Im Gegenteil: Tatum zeigte gegen Nets-Superstar Kevin Durant seine Two-Way-Fähigkeiten. Brown ist ohnehin ein überdurchschnittlich guter Verteidiger.

Das Personal kommt Udoka in diesem Fall sehr gelegen. In seiner Rotation befinden sich ausschließlich überdurchschnittliche Verteidiger. Fast jeder Spieler kann mehrere Positionen verteidigen. Paradebeispiel dafür ist der Defensive Player of the Year Smart.

Big Three, Glücks-Cornflakes und "stille Helden": Der Celtics-Kader 2008 © getty 1/34 Die Celtics peilen in den Finals den 18. Titel der Franchise-Geschichte an. Letztmals bestieg Boston 2008 den NBA-Olymp. Mit dabei ein legendäres Star-Trio, ein Mann fürs Grobe und Glücks-Cornflakes. SPOX blickt auf den Meisterkader der Kelten zurück. © getty 2/34 In der Vorsaison war Boston mit einer Bilanz von 24-58 noch das schlechteste Team im Osten - mit den Trades für Kevin Garnett und Ray Allen drehten die Kelten aber den Spieß um. Die Big Three katapultierte das Team 07/08 mit 66 Siegen an die NBA-Spitze. © getty 3/34 In den ersten beiden Playoff-Runden setzte sich Boston gegen die Hawks und die Cavs allerdings erst in jeweils sieben Spielen durch. In den Ost-Finals folgte ein 4-2 gegen die Pistons, bevor in den Finals Kobe Bryant und die Los Angeles Lakers warteten. © getty 4/34 Der MVP der regulären Saison gegen die Big Three - es entwickelte sich eine denkwürdige Serie. Die Celtics gewannen auch deshalb, weil Kobe manche Male wild drauf los ballerte. In Spiel 4 schaffte Boston einen Comeback-Sieg nach 24 Punkten Rückstand … © getty 5/34 … und damit die 3-1-Führung. Zwar rettete Kobe die Lakers noch in Spiel 5, doch vor eigenem Publikum machte Boston mit einem 131:92-Blowout den Sack zu. Nach 22 Jahren ging die Larry O'Brien Trophy endlich wieder nach Boston. © getty 6/34 BRIAN SCALABRINE: Die "White Mamba" kam trotz immerhin 9 Starts in der regulären Saison in den Playoffs nicht mehr zum Einsatz. "Daran wird sich in ein paar Jahren aber keiner erinnern", scherzte der Champ auf einer Pressekonferenz … © getty 7/34 … und weiter: "In zehn Jahren werde ich immer noch ein Champion sein. In 20 Jahren werde ich meinen Kindern erzählen, dass ich Starter war. Und in 30 Jahren wahrscheinlich, dass ich der MVP war." © getty 8/34 GABE PRUITT: Der Zweitrundenpick von 2007 hielt sich nur zwei Jahre in der NBA, in der Titel-Saison kam er auf 15 Kurzeinsätze, aber nicht in den Playoffs. Später lange Zeit in der G-League und mit Abstechern nach Griechenland und Mexiko. © getty 9/34 SCOT POLLARD (Bildmitte): Der Big Man kam ebenfalls in der Postseason nicht zum Einsatz, anschließend beendete er seine Karriere. Bekannt für seine ausgefallenen Haarprachten, später nahm er an der Reality-Show "Survivor" teil. © getty 10/34 PLAYOFF-KADER - BANK: TONY ALLEN (Guard) - Stats in den Playoffs: 1,3 Punkte und 0,2 Rebounds bei 56,3 Prozent aus dem Feld in 4,3 Minuten (15 Spiele) © getty 11/34 Sein Stern als Defensiv-Ass ging erst später in Memphis so richtig auf, als er es sechsmall ins All-Defensive Team schaffte (3x First Team). In den Playoffs 2008 kam er nicht über Kurzeinsätze hinaus. © getty 12/34 GLEN DAVIS (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 2,3 Punkte und 1,5 Rebounds bei 41,2 Prozent aus dem Feld in 8,1 Minuten (17 Spiele) © getty 13/34 Auch "Big Baby" sollte erst später eine größere Rolle in der Liga einnehmen. In seiner Rookie-Saison kaum gefragt, in den Folgejahren beispielsweise beim Finals-Run 2010 aber ein wichtiger Backup-Big für die Kelten. © getty 14/34 EDDIE HOUSE (Guard) - Stats in den Playoffs: 2,5 Punkte und 1,0 Rebounds bei 30,4 Prozent aus dem Feld und 35,5 Prozent von der Dreierlinie in 7,9 Minuten (21 Spiele) © getty 15/34 Zunächst bekam er nur Kurzeinsätze, in den Finals war er nach der Rondo-Verletzung aber zur Stelle, u.a. mit 11 Punkten und wichtigen Treffern in Spiel 4. Seine Wurfqualitäten machten ihn Zeit seiner Karriere zu einem guten Rollenspieler. © getty 16/34 SAM CASSELL (Guard) - Stats in den Playoffs: 4,5 Punkte und 1,2 Assists bei 33,3 Prozent aus dem Feld und 21,4 Prozent von der Dreierlinie in 12,6 Minuten (21 Spiele) © getty 17/34 Für den damals 38-Jährigen war es die Abschiedstournee auf der NBA-Bühne. Stieß erst im März zum Team, nachdem er von den Clippers entlassen wurde. In limitierten Minuten sammelte er in den Playoffs tonnenweise Abschlüsse, ohne echtes Wurfglück. © getty 18/34 LEON POWE (Center) - Stats in den Playoffs: 5,0 Punkte und 2,7 Rebounds bei 49,3 Prozent aus dem Feld in 11,7 Minuten (23 Spiele) © getty 19/34 Vier NBA-Spielzeiten und nur 4,3 Playoff-Punkte pro Partie stehen für den Big zu Buche. In Spiel 2 der Finals erwischte er aber einen Sahnetag: Career-High 21 Punkte! Seine Begründung für die Eintagsfliege: Er hatte Glücks-Cornflakes gefrühstückt. © getty 20/34 P.J. BROWN (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 2,9 Punkte und 2,4 Rebounds bei 46,4 Prozent aus dem Feld in 13,6 Minuten (25 Spiele) © getty 21/34 Mit 38 Jahren war Brown bereits im Spätherbst seiner Karriere angelangt, nach den Finals beendete er seine Laufbahn. Seine physische Spielweise half gerade defensiv, am anderen Ende des Courts hatte er aber nicht viel beizutragen. © getty 22/34 JAMES POSEY (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 6,7 Punkte und 3,6 Rebounds bei 43,7 Prozent aus dem Feld und 39,8 Prozent von der Dreierlinie in 22,0 Minuten (26 Spiele) © getty 23/34 Zwei Jahre zuvor holte er bereits mit Miami den Titel, 2008 spielte er an beiden Enden des Courts eine gute Rolle. Starke Defense gegen Kobe, auf der anderen Seite mit wichtigen Buckets. Pierce bezeichnete ihn später als den "stillen Helden" des Teams. © getty 24/34 STARTER - RAJON RONDO (Point Guard) - Stats in den Playoffs: 10,2 Punkte, 6,6 Assists und 4,1 Rebounds bei 40,7 Prozent aus dem Feld und 25,0 Prozent von der Dreierlinie in 32,0 Minuten (26 Spiele) © getty 25/34 Verstauchte sich in Spiel 3 der Finals den Knöchel und hatte in L.A. Probleme. Doch ansonsten half er dem Team bereits als Sophomore mit seinem überragenden Basketball-IQ als Floor General und als Verteidiger. Verteilte 16 Assists in Spiel 2 gegen LAL. © getty 26/34 RAY ALLEN (Shooting Guard) - Stats in den Playoffs: 15,6 Punkte und 3,8 Rebounds bei 42,8 Prozent aus dem Feld und 39,6 Prozent von der Dreierlinie in 38,0 Minuten (26 Spiele) © getty 27/34 Der Scharfschütze schoss nach anfänglichen Problemen mit seinem Wurf gegen die Lakers schließlich alle Lichter aus. Dazu hervorragende Defense. Jahre später vergraulte er seine Teamkollegen aber mit dem Wechsel zum Rivalen nach Miami. © getty 28/34 PAUL PIERCE (Small Forward) - Stats in den Playoffs: 19,7 Punkte, 5,0 Rebounds und 4,6 Assists bei 44,1 Prozent aus dem Feld und 36,1 Prozent von der Dreierlinie in 38,1 Minuten (26 Spiele) © getty 29/34 Sein legendäres Rollstuhl-Game in den Finals, seine Buckets auf dem Weg zum Comeback-Sieg in Spiel 4 oder die Defense gegen Kobe. Pierce lieferte denkwürdige Finals ab und wurde als MVP der Finalserie ausgezeichnet. © getty 30/34 KEVIN GARNETT (Power Forward) - Stats in den Playoffs: 20,4 Punkte und 10,5 Rebounds bei 49,5 Prozent aus dem Feld in 38,0 Minuten (26 Spiele) © getty 31/34 "Anything is possible!", schrie er nach dem Titelgewinn in die Mikrofone. Nach zwölf relativ erfolglosen Saisons in Minnesota endlich ganz oben angekommen. Als defensiver Anker enorm wichtig, auch wenn sein Wurf in den Finals nicht fallen wollte. © getty 32/34 KENDRICK PERKINS (Center) - Stats in den Playoffs: 6,6 Punkte, 6,1 Rebounds und 1,3 Blocks bei 58,5 Prozent aus dem Feld in 25,2 Minuten (25 Spiele) © getty 33/34 Defensiv stark, offensiv aber kaum ein Faktor. Das sollte sich über seine weitere Karriere durchziehen. Die Akteure werden auch heute nicht müde zu betonen, dass diese Starting Five in voller Mannstärke nie eine Playoff-Serie verloren hat. © getty 34/34 HEAD COACH - DOC RIVERS: Zuvor nicht unumstritten, mit seiner neuen Big Three und dem teamorientierten "Ubuntu"-Konzept (zu Deutsch etwa "Menschlichkeit") aber erfolgreich. 2010 erreichte er mit Boston erneut die Finals, scheiterte aber an Kobes Rache.

Celtics-Coach Udoka: Die Fußstapfen sind nicht zu groß

Er ist das Herz, der Motor und Anführer der besten Verteidigung der Liga. 106,2 zugelassene Punkte pro 100 Possessions in der Regular Season bedeuten Platz 1 im Defensiv-Rating. In den Playoffs rangieren die Kelten mit 105,1 zugelassenen Punkten auf Platz zwei hinter den Bucks.

Schwachstellen findet man eher auf der anderen Seite des Feldes. Bei Niederlagen fallen die häufigen Isolation-Plays der Stars ins Auge. Dies muss allerdings nicht zwangsläufig die Schuld des Coaches sein. Schließlich sind es die Spieler auf dem Platz, die den Großteil der Entscheidungen treffen müssen und ein Superstar mit den Fähigkeiten von Tatum kann Spiele auch so entscheiden.

Ohnehin verkam dies in den vergangenen Monaten nur zu einem Randaspekt. Die Rookie-Saison von Udoka muss jetzt schon als voller Erfolg gewertet werden. Sixers-Coach Doc Rivers sah sogar Award-Potenzial: "Ime hat dieses Jahr Coach-of-the-Year-Zeug geleistet." Zwar reichte es am Ende nicht für Edelmetall - Monty Williams gewann den Titel -, doch Udoka wird es egal sein. Die Suns sind ausgeschieden und er kämpft mit den Celtics um die Larry O'Brien Trophy.

So weit schaffte es Stevens nie, trotz drei Teilnahmen an den Conference Finals. Der aktuelle Boss im Front Office hat am Erfolg der Celtics sicherlich auch seinen Anteil, siehe Al-Horford- und Derrick-White-Trade. Auch die Verpflichtung von Udoka war ein Volltreffer. Er ist drauf und dran, die großen Fußstapfen seines Vorgängers noch weiter auszubauen.

NBA Finals: Warriors vs. Celtics - Die Termine im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 1 3. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 2 6. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 3 9. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 4 11. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 5* 14. Juni 3 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN 6* 17. Juni 3 Uhr Boston Celtics Golden State Warriors DAZN 7* 20. Juni 2 Uhr Golden State Warriors Boston Celtics DAZN

*falls nötig