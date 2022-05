NBA: Dennis Schröder spricht über Zukunft

Dennis Schröder hat am Rande des BILD100SPORT über seine Zukunft in der NBA und die anstehende Europameisterschaft in Deutschland gesprochen.

"Das ist noch zu früh", sagte Schröder auf die Frage, bei welchem NBA-Team er sich kommende Saison sehe. "Ich bin in ein paar Gesprächen, das wird gut sein."

Vergangene Saison hatte er zunächst einen Einjahresvertrag bei den Boston Celtics unterschrieben, ehe er vor der Trade-Deadline zu den Houston Rockets geschickt wurde. Seit dem Sommer ist er Unrestricted Free Agent und kann somit bei jedem Team unterschreiben.

Zudem freut sich der Deutsche, im Sommer bei der Basketball-EM in Deutschland antreten zu können, nachdem er die Olympischen Spiele im vergangenen Jahr aufgrund von Versicherungsproblemen verpasst hatte.

"Ich freu mich, mit dem Team wieder antreten zu dürfen. Ich glaub hier Zuhause in Deutschland, können wir, wenn wir eine gute Teamchemie haben, eine gute Saison spielen", sagte der 28-Jährige.