NBA News: Warriors-Besitzer Joe Lacob stichelt gegen die Los Angeles Lakers

Warriors Besitzer Joe Lacob hat in einem Interview indirekt gegen die Los Angeles Lakers gestichelt.

"Es gibt einige Teams, ich sage nicht welche, die voll auf alte Spieler gesetzt haben", sagte er in einem Interview mit Tim Kawakami von The Athletic. "Und ältere Spieler verletzen sich öfters. Das darf man nicht vergessen", erklärte er angesprochen auf die Entscheidung, in seinem Kader eine gute Balance zwischen jungen und erfahrenen Spielern zu bewahren.

"Man stelle sich vor, wir hätten unsere ganzen jungen Spieler für wen auch immer getradet und er würde das gesamte Jahr lang verletzt fehlen. Spieler, die über 30,32 oder 35 sind, verletzen sich. Das sind Fakten", führte er aus.

Mit Jordan Poole, Jonathan Kuminga, Moses Moody und James Wiseman haben die Warriors vier vielversprechende Spieler im Kader, die allesamt 22 oder jünger sind. Auf der anderen Seite hat der Kern aus Klay Thompson (32), Draymond Green (32) und Stephen Curry (34) die 30er-Marke bereits überschritten.

Die Big Three der Warriors stand in den diesjährigen Playoffs bisher 30 Minuten gemeinsam auf dem Platz und weist ein unglaubliches Net-Rating von +45,9 in diesem Zeitraum vor. "Das ganze Jahr über war das Team nicht vollzählig. Ich bin so aufgeregt, endlich alle zusammen auf dem Feld zu sehen", schwärmte Lacob.

Die Warriors führen nach zwei Spielen mit 2:0 gegen die Denver Nuggets. Spiel 3 steigt in der Nacht auf Freitag um 3 Uhr in Denver.

Warriors vs. Nuggets: Die Serie im Überblick (2-0)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 17. April 2.30 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 123:107 2 19. April 4 Uhr Golden State Warriors Denver Nuggets 126:106 3 22. April 4 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors - 4 24. April 21.30 Uhr Denver Nuggets Golden State Warriors - 5* 28. April TBD Golden State Warriors Denver Nuggets - 6* 30. April TBD Denver Nuggets Golden State Warriors - 7* 1. Mai TBD Golden State Warriors Denver Nuggets -

*falls nötig