NBA News, Playoffs: Utah Jazz bangen um Einsatz von Donovan Mitchell vs. Dallas Mavericks

Leichte Entwarnung bei den Utah Jazz und Donovan Mitchell, doch die Mannen vom Salzsee müssen weiterhin um einen Einsatz des Guards im möglicherweise entscheidenden Spiel 6 gegen die Dallas Mavericks bangen. Bei Mitchell wurde eine Oberschenkelprellung diagnostiziert.

Das vermeldete das Team am Dienstag. Die Jazz gaben gleichzeitig bekannt, dass eine MRT-Untersuchung Entwarnung gab, es konnten demnach keine größeren Schäden am lädierten Oberschenkel des 25-Jährigen festgestellt werden.

Was einen Einsatz in Spiel 6 in der Nacht auf Freitag - ein Must-Win für Utah, das mit 2-3 in der Serie gegen die Mavs zurückliegt - betrifft, hielt sich die Franchise noch bedeckt. Nach Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) herrscht aber Optimismus, dass Mitchell auflaufen kann.

Nach einem enttäuschenden Auftritt (9 Punkte, 4/15 FG und 4 Turnover, -38) humpelte Mitchell im vierten Viertel der Blowout-Pleite in Spiel 5 gegen Dallas vom Court, nachdem bei einem Drive der Oberschenkel zugemacht hatte. Direkt nach Spielschluss kündigte er aber an, auf die Zähne zu beißen: "Das sind die Playoffs, ich muss also einen Weg finden. Wir werden sehen, wie ich mich fühle, aber ich bin ein Kämpfer."

Mitchell legt in der Serie gegen Dallas im Schnitt 26,0 Punkte pro Partie auf, allerdings trifft er nur 37,9 Prozent aus dem Feld und 19,5 Prozent aus der Distanz. Das führte Mitchell auch auf die Starke Defense der Mavs zurück. "Dorian Finney-Smith gebührt ein Lob", so Mitchell. "Das war nicht das beste Spiel meiner Karriere oder der Playoffs. Sie machen es mir nicht leicht."

NBA Playoffs - Mavericks vs. Jazz: Die Serie im Überblick (3-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 19 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 93:99 2 19. April 2.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 110:104 3 22. April 3 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks 118:126 4 23. April 22.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks 100:99 5 26. April 3.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 102:77 6 29. April 4 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks - 7* 1. Mai TBD Dallas Mavericks Utah Jazz -

*falls nötig