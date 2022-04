NBA, Dallas Mavericks: Liga gibt falschen Pfiff in letzter Minute von Spiel 4 zu

Die Dallas Mavericks regten sich nach Spiel 4 ihrer Serie gegen die Utah Jazz über die Schiedsrichterleistung in der letzten Minute auf. Der Last-2-Minute-Report der Liga hat ihnen nun Recht gegeben.

Kurz vor Ende des Spiels gab es eine strittige Szene, als Jazz-Star Donovan Mitchell 33 Sekunden vor dem Ende gegen Dwight Powell zum Korb zog. Mitchell beging dabei eigentlich ein Offensiv-Foul, wie der Report am Sonntag nun bestätigte. Seine Aktion wurde jedoch nicht abgepfiffen.

Mitchell konnte so seinen eigenen Rebound einsammeln und den Ball sogar mit Foul in den Korb legen. Nach der Aktion stand es nur noch 99:98 für Dallas, richtigerweise hätten die Mavericks stattdessen also mit einer Führung von 99:95 den Ballbesitz zurückerlangen müssen.

Trotz des ausgebliebenen Pfiffs hatten die Mavericks den dritten Sieg in der Serie indes noch in der Hand. Nach Mitchells And-1 war es Powell, der zwei Freiwürfe vergab, in der Folge holten sich die Jazz durch einen Alley-Oop von Mitchell auf Rudy Gobert die Führung. Die Partie endete mit 100:99 für Utah.

Mavs-Star Luka Doncic, der in der Partie sein Comeback gab, sah in der Folge auch Fehler bei seinem eigenen Team. "Es ist schwer, ein Spiel zu gewinnen, wenn du ihnen 42 Freiwürfe gibst. Wir müssen aufhören zu foulen", sagte der Slowene.

In der Nacht auf Dienstag haben die Mavs vor heimischem Publikum die Chance, sich die Führung in der Serie zurückzuholen.

Mavericks vs. Jazz: Die Serie im Überblick (2-2)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 16. April 19 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 93:99 2 19. April 2.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz 110:104 3 22. April 3 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks 118:126 4 23. April 22.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks 100:99 5 26. April 3.30 Uhr Dallas Mavericks Utah Jazz - 6 29. April TBD Utah Jazz Dallas Mavericks - 7* 1. Mai TBD Dallas Mavericks Utah Jazz -

*falls nötig