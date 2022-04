NBA - SPOX-Voting: Wie weit geht es für die Dallas Mavericks in diesen Playoffs?

Die Dallas Mavericks stehen nach elf Jahren mal wieder in der zweiten Playoff-Runde. Was ist Eurer Meinung nach noch drin für die Mavs in dieser Postseason?

Luka Doncic konnte verletzungsbedingt nur in drei Spielen mitwirken, dennoch gewannen die Dallas Mavericks die Serie gegen die Utah Jazz, welche die beste Offense der NBA stellen, mit 4-2.

Nun wartet jedoch ein anderes Kaliber auf Maxi Kleber und Co. Die Phoenix Suns gewannen in der Regular Season satte 64 Partien, hatten in ihrem Erstrundenmatchup mit New Orleans überraschend etwas Probleme (4-2). Einschränkend dazu sei gesagt, dass die Suns drei Spiele auf All-Star Devin Booker verzichten mussten.

Phoenix hat den Heimvorteil und womöglich auch den psychologischen Vorteil. Seit November 2019 konnten die Mavericks gegen Phoenix nicht mehr gewinnen (0-9), seit der Ankunft von Chris Paul vor der Saison 2020/21 gingen die Mavs in sechs Anläufen sechsmal als Verlierer vom Feld.

Können die Mavs dem trotzen und einen tiefen Playoff-Run hinlegen? Sagt uns Eure Meinung direkt hier im Artikel. Für die App-User geht es hier entlang!