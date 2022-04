NBA-Voting: Wie weit kommen die Dallas Mavericks in den NBA Playoffs?

Die Dallas Mavericks führen mit 2-1 in ihrer Serie gegen die Utah Jazz - und dabei hat Luka Doncic noch keine einzige Playoff-Minute absolviert. Da stellt sich die Frage: Was ist für die Mavs in den Playoffs 2022 drin?

Seit dem letzten Spiel der regulären Saison macht Doncic die Wade zu schaffen, eine hartnäckige Zerrung hat bislang einen Einsatz des slowenischen Superstars in den NBA Playoffs verhindert. Und dennoch haben die Mavs bereits zwei von drei Spielen gegen Utah für sich entschieden.

Dabei half den Texanern ein Jalen Brunson in Topform, die bärenstarke Defense oder auch Maxi Kleber, der endlich seinen Shooting-Slump überwunden und den Jazz bereits Dreier um Dreier eingeschenkt hat. Wann Doncic zurückkommt, ist weiterhin fraglich.

Dennoch scheint ein Sieg in der ersten Runde für die Texaner machbar zu sein. Und dann? Was ist für die Mavs in diesem Jahr drin? Wir wollen von Euch wissen, wie weit Dallas in den Playoffs 2022 kommt. App-User bitte hier entlang!