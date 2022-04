NBA Mailbag: Wir beantworten Eure Fragen zum Playoff-Rennen 2022

Die letzte Saisonwoche der Regular Season hält noch einiges an Spannung bereit und dann stehen auch schon das Play-In-Turnier und die Playoffs vor der Tür! Höchste Zeit für eine neue Ausgabe des NBA Mailbags - was wollt Ihr wissen?

In den verbliebenen Partien der regulären Saison balgen sich die besten Teams der Eastern Conference um die besten Playoff-Platzierungen, die Dallas Mavericks hoffen auf Platz 3 im Westen und die Lakers müssen gar zittern, dass ihre Saison am Sonntag nicht komplett vorbei ist.

Ihr habt Fragen zum Playoff-Rennen in der Association? Zur anstehenden Postseason oder welchen Einfluss die aktuellen Ergebnisse womöglich auf den kommenden Sommer haben werden? Dann immer her mit Euren Fragen!

Schreibt alles, was Ihr rund um die beste Basketballliga der Welt wissen wollt, einfach hier in die Kommentare oder wendet Euch bei Twitter an ph_Jakob.

Wie gewohnt beantworten wir hier bei SPOX Ende der Woche wieder im NBA Mailbag eine Auswahl der besten Fragen. Im Voraus sagen wir schon einmal herzlichen Dank!