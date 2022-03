WNBA: Nyara Sabally meldet sich zum Draft 2022 an

Nyara Sabally will künftig ihr Glück in der WNBA suchen. Die jüngere Schwester von Nationalspielerin Satou Sabally gab ihren Abschied vom College-Team Oregon Ducks und ihre Anmeldung für den WNBA-Draft am 11. April bekannt.

Sie wolle ihren "lebenslangen Traum" nun verfolgen, schrieb die 22-Jährige in den Sozialen Netzwerken. Es sei eine Ehre, für die Ducks gespielt zu haben, nun peilt sie den nächsten Schritt an.

Die Flügel- und Centerspielerin hatte ihr Team in dieser Saison in den Bereichen Scoring, Rebounds und Blocks angeführt.

Ihre Schwester Satou war beim Draft im Jahr 2020 an zweiter Stelle ausgewählt worden und hat sich als Spielerin der Dallas Wings schnell in der Liga etabliert. Auch Nyara Sabally gilt als Kandidatin für einen frühen Draft-Pick.