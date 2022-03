NBA News - Nets-Star Kevin Durant schwärmt von Ja Morant: "Zukünftiger Hall of Famer"

Vor dem Duell zwischen Brooklyn und Memphis hat Kevin Durant in den höchsten Tönen von Grizzlies-Youngster Ja Morant geschwärmt. Er verglich den Point Guard mit NBA-Legenden wie Allen Iverson oder mit Derrick Rose.

"Wenn du einen zukünftigen Hall of Famer als Kopf der Schlange hast, dann macht das jeden besser", gab Durant vor dem Spiel gegen die Grizzlies seine Einschätzung zur Überraschungsmannschaft aus der Western Conference ab. Gleichzeitig sagte er damit Morant eine großartige Karriere in der NBA voraus.

"Er ist eine Kombination aus verschiedenen Spielern", führte KD angesprochen auf den 22-Jährigen weiter aus. "Meiner Meinung nach können sich die besten Spieler dieses Spiels in jeder Situation in jeden Spielertypen verwandeln. Ja ist auf dem Weg dahin."

"Wenn ich ihn sehe, sehe ich drei, vier verschiedene Hall of Famer in ihm", so Durant. "Zum Beispiel Allen Iverson, aber dann macht er auch einen Jordan-ähnlichen Layup oder er rennt den Court rauf und runter wie Russell Westbrook oder Derrick Rose."

Damit war Durant mit seiner Lobeshymne aber noch nicht fertig: "Für ihn sind nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Er hat eine glänzende Zukunft vor sich. Er macht jeden besser."

Zum direkten Duell zwischen Morant und Durant in der Nacht auf Donnerstag wird es allerdings nicht kommen. Aufgrund von Knieproblemen wird der Grizzlies-Guard zum zweiten Mal in Folge aussetzen.

Mit seinen Auftritten in der bisherigen Saison hat sich Morant aber in die All-NBA-Diskussion gespielt. In seinem erst dritten Jahr in der Association legt er pro Spiel im Schnitt 27,6 Punkte, 5,7 Rebounds und 6,7 Assists bei 49,3 Prozent Feldwurfquote und 34,0 Prozent aus der Distanz auf. Mit einer Bilanz von 49 Siegen zu 23 Niederlagen steht Memphis aktuell auf Platz 2 im Westen.