NBA News: LeBron Kames droht Pause - Los Angeles Lakers hoffen auf Rückkehr von Anthony Davis

Die Los Angeles Lakers müssen womöglich im Spiel gegen die Dallas Mavericks auf LeBron James verzichten. Anthony Davis nähert sich dagegen einem Comeback an, die Partie gegen die Mavs kommt aber wohl noch zu früh.

Auf dem offiziellen Injury Report der Lakers werden die beiden Superstars vor dem Duell mit Dallas in der Nacht auf Mittwoch als "zweifelhaft" gelistet. James hatte sich am Sonntag bei der 108:116-Niederlage gegen die New Orleans Pelicans am linken Knöchel verletzt, der sich nach Angaben des 37-Jährigen nach dem Spiel "furchtbar" angefühlt habe.

Wie Head Coach Frank Vogel erklärte, habe James am Montag nicht am Training der Lakers teilgenommen. Stattdessen sei er im Hotel geblieben und habe sich weiteren Behandlungen am ramponierten linken Knöchel unterzogen.

Etwas bessere Nachrichten gab es derweil von Davis. Erstmals seit seiner Fußverletzung am 16. Februar hat der Big Man wieder ein komplettes Training mit dem Team absolviert. Dass sich LeBron ausgerechnet kurz vor dem Comeback von Davis verletzte, passe laut Vogel zu der Saison der Lakers, die sich wie ein "Schlangenbiss" anfühle.

Der neue NBA-Newsletter von SPOX-Experte Ole Frerks pünktlich zu den Playoffs - jetzt anmelden!

Die beiden Superstars der Lakers standen in der laufenden Saison aufgrund von mehreren Verletzungen in nur 21 Spielen gemeinsam auf dem Court. Die Verletzung von LeBron ist ein weiterer Rückschlag im Kampf um das Play-In-Turnier.

Los Angeles steht derzeit mit einer Bilanz von 31 Siegen zu 43 Niederlagen nur auf dem zehnten Rang in der Western Conference. Die Plätze sieben bis zehn qualifizieren sich für das Play-In-Turnier, in dem die letzten beiden Playoff-Tickets vergeben werden. Der Vorsprung auf die San Antonio Spurs auf Platz elf beträgt allerdings nur ein Spiel.

NBA: Das Restprogramm der Lakers, Pelicans und Spurs