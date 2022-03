NBA News: Vorwurf der häuslichen Gewalt gegen Kings-Center Richaun Holmes

Richaun Holmes von den Sacramento Kings wird aufgrund eines Gerichtsprozesses die komplette restliche Saison kein Spiel mehr für die Franchise absolvieren. Die Ex-Frau des 28-Jährigen wirft ihm Gewalt gegen das gemeinsame Kind vor.

"Die komplette Sacramento Kings-Organisation möchte ihre starke Haltung gegen jegliche Form von Körperverletzung oder häuslicher Gewalt zum Ausdruck bringen. Wir respektieren das gerichtliche Verfahren und werden die Situation weiter genau beobachten", ließen die Kings am Mittwoch in einem offiziellen Statement verlauten.

Bereits in der Vorwoche hatte das Team vermeldet, dass Holmes aus "privaten Gründen" in dieser Saison kein Spiel mehr absolvieren wird. Wie der Sacramento Bee nun berichtete, ist ein laufender Gerichtsprozess gegen den Center der Grund dafür.

Demnach befinde sich Holmes in einem Sorgerechtsstreit mit seiner Ex-Frau um den sechs Jahre alten Sohn. Das Paar ist bereits seit September 2019 geschieden, nun wirft seine Ex-Frau Holmes häusliche Gewalt und körperlichen Missbrauch gegen seinen Sohn vor.

Allexis Holmes wirft ihrem Ex-Mann vor, an seinem Sohn "seinen Frust herausgelassen" zu haben, wodurch er eine blutende Wunde am Kopf davongetragen haben soll, heißt es nach Angaben des Bee in der Anklageschrift. Der Richter habe Holmes angeordnet, sich bis zur Gerichtsverhandlung Ende März vom gemeinsamen Sohn fernzuhalten.

Holmes' Anwalt wies gegenüber dem Bee alle Anschuldigungen zurück. Der Kings-Center sein ein "Muster-Elternteil", seine Ex-Frau sei nur auf Aufmerksamkeit aus. Die Behauptungen seien "haltlos".

Holmes absolvierte in der laufenden Saison 45 Spiele für die Kings, in seinem siebten Jahr in der NBA legte er im Schnitt 10,4 Punkte und 7,0 Rebounds auf bei einer Feldwurfquote von 66,0 Prozent. Die Kings stehen mit einer Bilanz von 26-48 auf dem 13. Platz im Westen.